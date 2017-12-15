Водонасосная станция попала под обстрел в Луганской области

15.12.2017 18:00

В «ЛНР» заявляют о повреждении здания насосной станции четвертого подъема Западной фильтровальной станции. По данным «ЛНР» снаряды повредили станцию вечером 14 декабря во время обстрела, передает «Восстановление Донбасса».

На предприятии «Лугансквода» сообщают, что ударной волной от обстрела были выбиты стекла. Жертв среди обслуживающего персонала нет. Оборудование также не пострадало, насосная станция находится в рабочем режиме, — подчеркнули на предприятии.

Источник: http://lugradar.net