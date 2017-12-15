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Война с РФ: Киев выступил с неожиданным решением по Крыму
Функционирование полиции Автономной республики Крым на административной границе Херсонской области и оккупированного полуострова будет аналогичным работы правоохранительных органов Донецкой и Луганской областей.
Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам заявил Вячеслав Аброськин, занимающий должность первого замглавы Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции, сообщили в пресс-службе Донецкой областной полиции.
В том числе, предлагается размещение на админгранице системы блокпостов, которая основана на интеллектуальных технологиях, благодаря чему в течение непродолжительного времени можно будет проверить большое количество граждан и транспорта, а время проверки сократится до нескольких секунд.
«Нам необходимо проводить работу над выявлением террористов и других лиц, которые въезжают на территорию Украины с целью совершения преступлений», - отметил первый замглавы Нацполиции Также отмечается, что для того, чтобы разработать и внедрить систему безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Крым, война
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