Война с РФ: Киев выступил с неожиданным решением по Крыму

15.12.2017 19:30

Функционирование полиции Автономной республики Крым на административной границе Херсонской области и оккупированного полуострова будет аналогичным работы правоохранительных органов Донецкой и Луганской областей.

Как передает replyua.net, об этом в интервью журналистам заявил Вячеслав Аброськин, занимающий должность первого замглавы Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции, сообщили в пресс-службе Донецкой областной полиции.



В том числе, предлагается размещение на админгранице системы блокпостов, которая основана на интеллектуальных технологиях, благодаря чему в течение непродолжительного времени можно будет проверить большое количество граждан и транспорта, а время проверки сократится до нескольких секунд.



«Нам необходимо проводить работу над выявлением террористов и других лиц, которые въезжают на территорию Украины с целью совершения преступлений», - отметил первый замглавы Нацполиции Также отмечается, что для того, чтобы разработать и внедрить систему безопасности на линии разграничения с АР Крым создана рабочая группа.