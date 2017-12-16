- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Кабмин не выполняет "переселенческих планов"19:12
- Бывший боевик "Оплота" сел надолго11:31
- Мирослав Гай: Мы не просто идем в НАТО, а еще и НАТО идет в нас10:47
- Климкин: После попрания Будапештского меморандума обязательства России ничего не значат08:59
- Как избежать рисков в программе "Доступное жилье"08:38
- Нацбанк ужесточил порядок перевода иностранной валюты за границу21:42
- Откуда и куда полетит первый украинский лоукостер: названы цены21:20
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
Мирослав Гай: Мы не просто идем в НАТО, а еще и НАТО идет в нас
Волонтер, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай поделился размышлениями о сближении Украины с НАТО.
Вот, что пишет Мирослав, сам недавно побывший в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, на своей странице в Фейсбуке:
"За последний месяц в Брюсселе побывали депутаты Верховной Рады из тех, кто рулит процессами, Секретарь СНБО Турчинов, украинские блогеры в балансе война-волонтёры-антикоррупция-зрада-перемога...
Президент говорит о Референдуме.
НАТО говорит об увеличение сотрудничества.
Канада снимает ограничения на продажу оружия, США выделяют деньги....
Идут глобальные процессы.
Знаете, почему наши так неохотно идут на реформы?
Потому что они, очевидно, думают, что вопрос уже решен и можно выиграть еще чего-то.
Логичный, но опасный подход.
Но в любом случае, безотносительно политических игр, коррупции, которую, поверьте, задавят, разных игроков внутри страны и вне ее - есть хорошие новости.
Мы не просто идем в НАТО, а еще и НАТО идет в нас.
В чем разногласия?
Мы хотим сделать всё дороже.
НАТО хочет сделать всё быстрее.
А в результате всё получится так, как получится.
Что нужно?
Требуют усиления гражданского контроля над процессом и давления на власть для "быстрее".
Я за то, чтобы не очень дорого и не очень медленно (тема на годы, которых нет).
А вообще, всё идет туда, куда я и думал, и про что писал все эти годы.
Украина - край цивилизации в этой части мира, и мы первые выгребаем.
Желательно, если к тому времени, когда переформатирование мира начнется еще глобальней, мы будем если не в НАТО, то с соответствующими стандартами и реформами, которые позволят противостоять как в открытой, так и в гибридной войне".
Теги: Украина, НАТО, реформы, Мирослав Гай
- НАТО и Украина: ожидания и реальность
- Украина получит от стран НАТО почти 40 млн евро
- ЕС может выделить почти 120 миллионов евро на поддержку украинских реформ
- НАТО вимагає від України швидше реформувати СБУ
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,08-8,10 грн за доллар
- Евросоюз принял новый антикризисный план
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Война на Донбассе: Россия хочет "выпрыгнуть", но ей не удастся22:15
- Осуждены двое боевиков ОРЛО21:57
- В Донецке накалилась обстановка. Ходаковского вывели из себя: "Так вот, шакалы…" 21:48
- Зона АТО: прифронтовой поселок взяли "под прицел"21:42
- В ОРДО снимали лживые видеоролики21:20
- Соцсети: в районе Горловки гремит артиллерия21:17
- Дубль два: у КПВВ "Станица Луганская" снова грядет массовая ночевка21:12
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение21:04
- Большой обмен: волонтер рассказал, куда свозят пленных, и пояснил задержку 20:51
- Донбасс. Час у попранной границы: в СММ ОБСЕ рассказали об увиденном20:35
- Как облегчить боль в горле народными средствами22:03
- Стреляют. Ищите пятый угол20:45
- Как лечить острый ринит в домашних условиях20:00
- Ніколи не беріть трубку, якщо вам телефонують з цього номера18:45
- Назван самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе17:00
- Кашель вилікує пиво16:35
- Будьте здоровы: названы пять способов защиты от гриппа15:15
- Как не набрать вес во время зимних праздников14:15
- Советы для тех, кто не высыпается зимними ночами09:19
- День святой Варвары 2017: гадания в праздник08:54
- Как военную колонну Гиркина пропустили в Донецк
- Из зоны АТО пришли две отличные новости
- Будет война: у Лаврова отреагировали на новую санкционную петлю ЕС
- "Теперь здесь всегда будет украинский флаг", - жители освобожденных поселков на Донбассе метко поставили на место пропагандистов ответом о том, как им теперь живется с ВСУ
- Сотни человек не смогли вчера пробиться через КПВВ "Станица Луганская"
- В Горловке замечены подозрительные военные
- В районе Славянска произошла жуткая авария
- Россия заявила о выходе из СЦКК на Донбассе: есть мнение, что грядет обострение
- Соцсети: в Донецке массово "обчищают" дома
- «Полномасштабная война против Украины может начаться в любой момент», – Турчинов сделал тревожное заявление