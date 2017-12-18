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Итоги биатлонных гонок 2017 года: в копилке Украины несколько медалей

18.12.2017 17:15
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Итоги биатлонных гонок 2017 года: в копилке Украины несколько медалей

В воскресенье, 17 декабря, во французском Анси завершился третий этап Кубка мира по биатлону, и спортсмены выйдут на старт уже в следующем году – в Оберхофе пройдет четвертый этап Кубка мира.

Начало этого сезона, как передает replyua.net, для украинских спортсменок началось весьма успешно, чего не скажешь о мужчинах. Наши девушки стали вторыми в эстафете, кроме того, завоевали несколько медалей в личных гонках, а вот у мужчин пока нет ни одной медали. В общем зачете у женщин в топ-10 попали сразу три биатлонистки из Украины: на седьмом месте находится Валентина Семеренко, следом за ней, на восьмой строчке – Юлия Джима, а десятку лидеров замыкает Вита Семеренко. 

Что касается сестер Семеренко, то они демонстрируют просто феноменальные результаты, поскольку практически пропустили несколько сезонов. А вот Юлия Джима в межсезонье много тренировалась и похудела почти на 10 килограммов. Сама спортсменка признается, что впервые почувствовала легкость на лыжне. 



Теги: Украина, Донбасс, медаль, биатлон
 
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