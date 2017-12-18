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Кравчук: Путин готовится к глубокой и масштабной атаке на Украину

18.12.2017 21:20
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Кравчук: Путин готовится к глубокой и масштабной атаке на Украину

Во время конференции «Украина – НАТО. Год сближения и интеграции» первый президент Украины Леонид Кравчук, общаясь с журналистами, заявил, что президент Российской Федерации создает условия и возможности для масштабного вооруженного наступления на Украину, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Укринформ».

Комментируя отзыв российских офицеров из СЦКК (Общий центр по контролю и координации) на Донбассе, Леонид Кравчук заявил: «Я уже достаточно давно слежу за выступлениями президента Российской Федерации, и недавно я также слушал его пресс-конференцию. Мне кажется, он начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной глубокой и масштабной атаки на Украину». 

Насколько известно, российские офицеры из Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения конфликтующих сторон на Донбассе покинут украинскую территорию завтра, 19 декабря 2018 года в результате якобы «напряженной морально-психологической обстановки». Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, российских представителей СЦКК на Донбассе поставили просто в «невыносимые условия». 



Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
 
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