- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
Портников: Компромиссы по Донбассу могут стать ловушкой для Украины
Достижение компромисса Москвы и Вашингтона относительно международного контроля над оккупированными территориями Донбасса может оказаться ловушкой для Украины. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам «Апострофа» озвучил украинский журналист Виталий Портников.
«Суть главного вопроса в том, удастся ли им достичь компромисса и каким он будет? Будет ли он за счет Украины или в Соединенных Штатах его не захотят достигать за счет Украины? До какой степени там будут приняты во внимание наши интересы, не окажется ли этот компромисс серьезной ловушкой непосредственно для Украины?
Дело в том, что если даже представить, что будет обеспечен полный международный контроль на территории Донбасса без восстановления там украинского контроля, с уходом россиян, однако при сохранении электоральных прав проживающего там населения, которое в то же самое время не будут интегрированной частью украинского государственного механизма, это может завершиться победой пророссийских сил на выборах в Украине уже в 2019 году. Мы получим пророссийского президента и пророссийский парламент», - считает Портников.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что РФ может пойти на подобный компромисс уже в 2018 году.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Украина, Донбасс, конфликт, ловушка
- Сосед Украины предложил Москве союз против Киева
- В Крыму российские войска захватили украинского командира Демьяненко
- Эксперт: Ни США, ни Россия не будут нагнетать ситуацию в Украине
- Украина опять показала Затулину "фигу"
- Политолог об итогах "Евровидения": "В Донецке уже нет футбола, а теперь не будет и музыки"
- Переговоры «нормандской четверки»: что будут обсуждать
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата