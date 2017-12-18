Россия прекращает работу в СЦКК на Донбассе

18.12.2017 17:35

В российском МИД заявили, что их офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «неуважительного отношения украинских военнослужащих».



Россия прекращает работу своего представительства в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) на Донбассе, российские офицеры покинут Украину 19 декабря из-за «напряженной морально-психологической обстановки» и «неуважительного отношения украинских военнослужащих». Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении МИД России.



«В нарушение договоренностей президентов РФ и Украины относительно создания и размещения СЦКК украинская сторона сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В частности, российским офицерам ограничивался доступ к линии соприкосновения, проверке несения службы на совместных наблюдательных пунктах, развернутых на подконтрольной Украине территории. Дело доходило до запретов на общение с местным населением. Имели место случаи неуважительного отношения украинских военнослужащих к своим российским коллегам», - утверждают авторы заявления.



Также в МИД РФ подчеркивают, что с 1 января 2018 года Украина планирует ввести новый порядок въезда и пребывания граждан России на своей территории, в соответствии с которым те должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям.



Эта норма не соответствует положениям соглашения между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года и неприемлема для российских военнослужащих, считают в МИД РФ.



«В таких условиях дальнейшая работа представительства вооруженных сил Российской Федерации в СЦКК стала невозможной. 19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», - говорится в заявлении.



В МИД России напомнили, что в сентябре 2014 года на востоке Украины начал работу СЦКК, призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений. Центр был создан по просьбе украинской стороны и в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины. В состав СЦКК входят представители Вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ (75 офицеров, которые меняются каждые три месяца). На начальном этапе в его состав входили и боевики.



В МИД РФ заявили, что с момента создания СЦКК стал одним из важных механизмов урегулирования на востоке Украины, играющий существенную роль в деле мониторинга ситуации и оказания содействия решению спорных вопросов в зоне разграничения сторон в Донбассе.



9 февраля 2016 года председатель СБУ Василий Грицак заявил о задержании двух российских офицеров из СЦКК по подозрению в сотрудничестве с террористами Луганской и Донецкой «народных республик».



10 февраля 2016 года в Министерстве иностранных дел РФ назвали «общением» поддержку российскими офицерами, входящими в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня, боевиков на Донбассе.



2 февраля 2016 года на пункте пропуска «Гоптовка» Харьковской области в ходе досмотра личных вещей начальника штаба - заместителя руководителя российской стороны СЦКК полковника Игоря Кирсанова, офицера взаимодействия подполковника Эдуарда Анисимова, офицера дежурной смены №1 майора Александра Андрюшкина были выявлены методические материалы и курсы лекций по использованию современных боевых танковых подразделений в особых условиях, использование ручных гранат, мин, подрывных зарядов и устройств во время подрыва мостов, зданий, других сооружений; учебные пособия для подготовки специалистов с использованием систем залпового огня «Смерч», «Ураган», «Град» и прочее. Также изъят блокнот с заметками способов получения информации военной наземной разведкой, а также с многочисленными собственноручными пометками со знаками тайнописи.



У полковника Кирсанова изъяты методические материалы на тему ведения боевых действий в населенных пунктах, форсирование водных преград, программа подготовки снайперов, материалы по эксплуатации мин, ловушек различных модификаций, пособие по выполнению задач разведки и разминированию путей движения войск, основы огневого поражения противника в бою и тому подобное.



Как отметили в СБУ, эти материалы непосредственно касаются ведения боевых действий на оккупированных территориях Украины.



Кроме того, у подполковника Елизара Попова, майоров Сергея Трофименко и Юрия Фролова изъяты заверенные печатью оригиналы выписок из приказа так называемого министра обороны «ДНР» «о награждении бойцов и командиров вооруженных сил «Донецкой народной республики», проявивших особую доблесть» и «за военный подвиг, помощь, оказанную «Донецкой народной республике» в борьбе с агрессией государства Украина воинам-интернационалистам» и медали «Воин-интернационалист».

Источник: zi.dn.ua с ссылкой на unian.net