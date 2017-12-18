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Великобритания и Канада отреагировали на штурм Октябрьского дворца

18.12.2017 07:15
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Великобритания и Канада отреагировали на штурм Октябрьского дворца

Джудит Гоф и Роман Ващук, послы Великобритании и Канады соответственно, прокомментировали события, происходящие во время «Марша за импичмент» у здания Октябрьского дворца в Киеве.

Как информирует replyua.net, дипломаты в своих аккаунтах в социальной сети «Твиттер» осудили попытки сторонников лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили занять здание Октябрьского дворца в столице Украины. 

Так, руководитель канадской дипломатической миссии в Украине Роман Ващук написал: «Попытки захвата и уничтожения публичных зданий – это злоупотребление правом на мирный протест». В это же время его коллега, посол из Великобритании Джужит Гоф поддержала Ващука, обнародовав аналогичный пост с соцсети. 

Как известно, сегодня, во время столкновений у здания Октябрьского дворца пострадали тридцать два сотрудника правоохранительных органов, о чем вечером 17 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка полиции. Согласно данным Нацполиции, среди пострадавших насчитывается 15 нацгвардейцев и 17 полицейских. Все они находятся в больнице. Врачи диагностировали у них отравление неизвестным веществом, а у некоторых зафиксированы ушиби тела. 



Теги: Донбасс, Великобритания, Канада, штурм, Саакашвили
 
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