- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
Генассамблея ООН приняла резолюцию против РФ по Крыму: в список "пророссийских" добавилась еще одна страна, голосовавшая против Украины
К странам, которые поддерживают Россию в нарушении прав крымчан, присоединился Таджикистан, который с остальными 26 странами голосовал против украинской резолюции. Об этом сообщает "Диалог.UA".
19 декабря в Организации Объединенных Наций резолюции о ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе (Украина).
Это голосование было инициировано Украиной, сам документ был внесен при поддержке более 40 стран-членов ООН. Известно, что замминистра МИД Украины Сергей Кислица представлял его представителям государств-членов ООН. Голосование закончилось такими результатами: - "за" проголосовало 70 стран; - "против" - 26; - "воздержались" - 76.
"Эта резолюция по Крыму - самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал", - написал глава украинского МИД Павел Климкин.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Российская Федерация, ООН, МИД
- Даже если предположить такую нелепость, что Крым - Украина: Собчак напомнили слова ее отца. ВИДЕО
- Невероятно: в Украине подсчитали число переселенцев
- Опубликовано решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ
- В Крыму отмечается активность войск РФ
- Страсти по Гааге: Украина выиграла или проиграла в суде ООН?
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата