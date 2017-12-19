Когда Кремль говорит про Украину глупости - это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. Украину спасли "распятые снегири"

19.12.2017 09:21

Колоссальный патриотический порыв украинцев в 2014 году и как следствие - формирование добровольческих батальонов, быстро сформировавшееся волонтерское движение, мощнейшее противодействие рядовых граждан распространению "русского мира". Все это стало полной неожиданностью для Кремля, рассчитавшего на "гражданскую освободительную войну", на триколоры во всех южных и восточных регионах страны. В статье для "Крым. Реалии" журналист Павел Казарин пишет, что для оторванных от реальности кремлевских горе-аналитиков Украина оставалась все той же УССР, с почтением смотрящей в сторону России и называющей ее "матушкой" или "старшим братом", передает "Диалог.UA".

Но оказалось, что Украина - уже настолько зрелое и самостоятельное государственное образование, что смогла защитить свою независимость и не позволила вернуть себя в "совок"." "Российские рассуждения об Украине уже даже не вызывают реакции. "Фашисты", "негры в окопах" и прочий паноптикум уже даже не вдохновляют на фотожабы. А, между тем, именно это спасло Украину в 2014-м. Именно так.

Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, что способна трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Той, что адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего. Украине сыграло на руку то, что в России она считалась чем-то изначально понятным и несложным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы. А сама Украина в России воспринималась в рамках советской дихотомии. Когда одна половина страны – "такая же как мы – что тут обсуждать".

А вторая – "совсем не такие как мы – что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами. Патриотизм подменил экспертизу. И именно это помогло Украине. Москва была уверена, что соседняя страна посыпется как карточный домик. Что все ее правобережье примет триколоры. Что восток и юг в едином порыве отправится воевать за русский мир. Кремль не просчитал волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не просчитал появление политической нации, которая включила в себя тех, кто в этнический проект вписаться не мог.

Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала собственными территориями. Они и не могли это просчитать. Потому что для этого нужно было Украиной заниматься. Исследовать. Анализировать. Просчитывать. Без глупых идеологем и нелепой самоуверенности. Если у вас поставщик информации об Украине – это "марков" или "затулин", то у вас нет информации об Украине.

И чем дольше такая ситуация будет сохраняться – тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности – тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение про "новороссию" или "испанского диспетчера" – лишь еще одно подспорье для Киева. Когда Кремль говорит про Украину глупости – это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. А потому, да здравствуют распятые снегири".