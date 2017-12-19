- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
Когда Кремль говорит про Украину глупости - это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. Украину спасли "распятые снегири"
Колоссальный патриотический порыв украинцев в 2014 году и как следствие - формирование добровольческих батальонов, быстро сформировавшееся волонтерское движение, мощнейшее противодействие рядовых граждан распространению "русского мира". Все это стало полной неожиданностью для Кремля, рассчитавшего на "гражданскую освободительную войну", на триколоры во всех южных и восточных регионах страны. В статье для "Крым. Реалии" журналист Павел Казарин пишет, что для оторванных от реальности кремлевских горе-аналитиков Украина оставалась все той же УССР, с почтением смотрящей в сторону России и называющей ее "матушкой" или "старшим братом", передает "Диалог.UA".
Но оказалось, что Украина - уже настолько зрелое и самостоятельное государственное образование, что смогла защитить свою независимость и не позволила вернуть себя в "совок"." "Российские рассуждения об Украине уже даже не вызывают реакции. "Фашисты", "негры в окопах" и прочий паноптикум уже даже не вдохновляют на фотожабы. А, между тем, именно это спасло Украину в 2014-м. Именно так.
Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, что способна трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Той, что адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего. Украине сыграло на руку то, что в России она считалась чем-то изначально понятным и несложным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы. А сама Украина в России воспринималась в рамках советской дихотомии. Когда одна половина страны – "такая же как мы – что тут обсуждать".
А вторая – "совсем не такие как мы – что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами. Патриотизм подменил экспертизу. И именно это помогло Украине. Москва была уверена, что соседняя страна посыпется как карточный домик. Что все ее правобережье примет триколоры. Что восток и юг в едином порыве отправится воевать за русский мир. Кремль не просчитал волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не просчитал появление политической нации, которая включила в себя тех, кто в этнический проект вписаться не мог.
Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала собственными территориями. Они и не могли это просчитать. Потому что для этого нужно было Украиной заниматься. Исследовать. Анализировать. Просчитывать. Без глупых идеологем и нелепой самоуверенности. Если у вас поставщик информации об Украине – это "марков" или "затулин", то у вас нет информации об Украине.
И чем дольше такая ситуация будет сохраняться – тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности – тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение про "новороссию" или "испанского диспетчера" – лишь еще одно подспорье для Киева. Когда Кремль говорит про Украину глупости – это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. А потому, да здравствуют распятые снегири".
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, добровольческие батальоны, волонтеры, патриотизм
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом
- Война без конца. Почему бойня на Донбассе не заканчивается?
- Война против «евроблях»: владельцам авто стоит готовиться к худшему
- В ООН подтвердили, что Янукович просил Россию ввести войска в Украину
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата