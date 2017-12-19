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Поставки летальных вооружений Украине от США и Канады: Россия закатила истерику в Совете Безопасности ООН
Российские власти возмущены планами США и Канады начать поставки летального оружия Украине для защиты от боевиков, заявляя о провокации новых боевых действий на Донбассе, сообщает dialog.ua.
Комментируя планы Запада, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев устроил настоящую истерику в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Представитель России был возмущен планами Канады, которая объявила о готовности выдать канадским компаниям лицензии на поставку вооружений в Украину. Не остались без внимания россиян и уже осуществляющиеся поставки гранатометов Airtronic USA для украинской армии американскими компаниями, лицензированными по линии Пентагона и Государственного департамента США.
Выступая в Совете Безопасности Ильичев устроил настоящую истерику, заявляя о "военных авантюрах" и обвиняя Запад в "поставках оружия убийцам". О поставках российского летального оружия и танков террористам "Л/ДНР" российский дипломат говорить не стал.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Канада, ООН, ДНР, ЛНР, летальное вооружение
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