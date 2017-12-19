Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Поставки летальных вооружений Украине от США и Канады: Россия закатила истерику в Совете Безопасности ООН

19.12.2017 12:55
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Поставки летальных вооружений Украине от США и Канады: Россия закатила истерику в Совете Безопасности ООН

Российские власти возмущены планами США и Канады начать поставки летального оружия Украине для защиты от боевиков, заявляя о провокации новых боевых действий на Донбассе, сообщает dialog.ua.

Комментируя планы Запада, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев устроил настоящую истерику в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Представитель России был возмущен планами Канады, которая объявила о готовности выдать канадским компаниям лицензии на поставку вооружений в Украину. Не остались без внимания россиян и уже осуществляющиеся поставки гранатометов Airtronic USA для украинской армии американскими компаниями, лицензированными по линии Пентагона и Государственного департамента США.

Выступая в Совете Безопасности Ильичев устроил настоящую истерику, заявляя о "военных авантюрах" и обвиняя Запад в "поставках оружия убийцам". О поставках российского летального оружия и танков террористам "Л/ДНР" российский дипломат говорить не стал.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Канада, ООН, ДНР, ЛНР, летальное вооружение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх