- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
Позор на весь мир: журналист указал на грандиозный пролет Путина в Крыму
Россия в оккупированном ею Крыму хочет подавить сопротивление крымских татар, но получает обратный эффект, поскольку они имеют огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима. Как сообщает "Апостроф", такое заявление сделал журналист Айдер Муждабаев, комментируя суды над более чем 70 крымскими татарами, вышедшими на одиночные пикеты против российских репрессий на полуострове.
"Россия получает обратный эффект: русские оккупанты до сих пор не поняли, с каким народом имеют дело. А имеют дело они с народом, который два поколения боролся за возвращение на родину, находясь в Советском Союзе. Крымские татары в свое время придумали практически все формы мирного сопротивления, которые потом использовали советские диссиденты", - рассказал он.
По словам Муждабаева, Россия из-за данных репрессий будет выглядеть слабой и позорной в глазах всего мира.
"Россия хочет подавить сопротивление крымских татар, а получается обратный эффект. Мы – нация самоорганизующаяся. Если люди видят, что к их соотечественникам вот так относятся, они будут помогать и будут делать это демонстративно. Этот народ имеет огромный опыт мирного протеста против самого страшного тоталитарного режима. Россия хочет выглядеть сильной, а будет выглядеть слабой и позорной в глазах всего мира", - заявил журналист.
"Но Россия по-другому не может. Из асфальтового катка никогда не получается велосипед – вся российская система так устроена, она настроена на репрессии, не имеет обратного хода и не может вилять никуда. Мы можем сколько угодно рассуждать, почему. А просто потому, что иначе асфальтовый каток не ездит", - подметил он.
Муждабаев убежден, что репрессии России будут только усиливаться, поскольку ничего нового она не сможет придумать.
"Тем более, у них даже не получается заменить наш Меджлис фейковым парламентом, не получается переманить крымских татар ничем. Поэтому они и поняли, что единственный путь – это проверенный за двести с лишним лет, с момента первой аннексии Крыма Российской империей, путь репрессий, выдавливания, страха…" - подытожил он.
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Российская Федерация, суд, татары, репрессии
- Аннексии могло и не быть: Умеров назвал главную ошибку по Крыму
- В Верховный суд Крыма подано заявление о пересмотре запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа
- Опубликовано решение Международного суда ООН по иску Украины против РФ
- Политолог объяснил, почему Путин не отцепится от Украины
- Дорогую крымскую землю получили люди Медведчука и Ахметов
- Ракета в Крыму и «Запад-2017»: что задумал Кремль
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата