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Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
19.12.2017 14:31
Президент России Владимир Путин примет решение по Донбассу и Украине после президентских выборов марта 2018 года. Об этом в нтервью российским СМИ заявил депутат российской Думы Константин Затулин, рассказав о планах российских властей организовать массовую выдачу российского гражданства и российских паспортов гражданам Украины, передает dialog.ua.
Затулин заявил, что Путин по-своему оценивает российские планы по Украине и окончательное решение будет принимать уже после выборов.
Политик не скрывает, что российские власти будут пытаться полностью взять Украину под контроль, усиливая информационную пропаганду и предоставляя украинцам гражданство России.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, Российская Федерация, паспорт, выборы президента
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