- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?18:26
- Глава МинВОТ дал пояснения касательно регистрации детей в ОРДЛО17:30
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ17:17
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе16:58
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"16:32
- На Майдане представители "Азова" "наехали" на Бирюкова15:52
- Коротко об итогах 2017 года для Украины15:26
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс
В канун дня святого Николая официальные делегации Фонда Бориса Колесникова и хоккейного клуба "Донбасс" по доброй традиции посетили учебные заведения области, где вручили детям и педагогам сладкие наборы.
В рамках акции подарки получили 54 000 детей из школ, детских домов и интернатов Дружковки, Константиновки, Краматорска, Николаевки, Покровска, Славянска, Святогорска, а также Покровского, Николаевского и Константиновского районов.
"В этот светлый праздник хочется поздравить не только деток, но и каждую украинскую семью и пожелать, чтобы в каждом доме царили мир, благосостояние, хорошее настроение и семейная атмосфера. Счастья всем, здоровья, хорошего Нового года и счастливого Рождества!", - поздравил всех Борис Викторович Колесников.
Среди представителей хоккейного клуба "Донбасс" также были игроки первой команды, в том числе Александр Влад и Алексей Ворона. Алексею общение с детьми подарило положительные эмоции.
"Спасибо большое хоккейному клубу "Донбасс" и фонду Бориса Колесникова за эти эмоции. Мне кажется, что это очень нужный проект и действительно приятный, причем как для нас, так и для ребят, с которыми мы общаемся и вручаем подарки.
Для меня, и я уверен, что и для остальных хоккеистов очень важно быть частью подобных инициатив. Мы стараемся не просто вручить подарки детям, но и подарить яркие эмоции. Иногда стесняемся, но это всегда приятно и создает прекрасное настроение", - поделился Алексей Ворона.
"Благодаря хоккейному клубу "Донбасс" и Благотворительному фонду Бориса Колесникова мы сегодня вручили подарки ученикам Донецкой области, и, надеюсь, оставили после себя положительные эмоции – мне все очень понравилось. Детям я хочу пожелать удачи, счастья, здоровья и чтобы у них все получалось", - поддержал своего партнера Александр Влад.
Стоит отметить, что делегациям удалось добиться самого главного, о чем говорили игроки – все дети сегодня и правда получили мощный заряд положительных эмоций.
"Нам очень нравится, когда приходят хоккеисты и вручают конфеты", - поделились эмоциями ученики третьего класса константиновской школы №6.
"Мы уже почти взрослые, но все равно было очень приятно получить подарки, однако самое главное – то тепло, которое нам дарит общение в том числе и с игроками", - отметила ученица 10 класса Аделина.
"Готовились, хотели, чтобы хоккеистам понравилось в нашей школе и нашем городе. Мне нравится, когда к нам приезжают игроки – они всегда добрые и позитивные, за что им большое спасибо", - рассказала Аня, ученица седьмого класса.
Впрочем, довольны остались не только дети, но и представители школ, в частности директор ОШ№3 Виктория Шубина: "Каждый год Борис Викторович Колесников не забывает дарить праздник детям самых разных школ. И наши ученики всегда очень благодарны, и это видно по их улыбкам сегодня. Я хочу поблагодарить Бориса Викторовича за то, что он волнуется о детях Донбасса".
"В этом году более 600 учеников нашей школы получили сладкие подарки от представителей хоккейного клуба "Донбасс" и фонда Бориса Колесникова. Нет ничего лучше, чем видеть улыбки на лицах детей, и за это мы им очень благодарны", - рассказала учительница покровской ОШ №6 Оксана Мирошниченко.
Также уверен в необходимости подобных акций и Александр Резниченко, директор константиновской ОШ №6 и давний болельщик "Донбасса".
"Те подарки, которые дети получают от Благотворительного фонда Бориса Колесникова, очень важны. Но также для детей важно и общение с игроками хоккейного клуба "Донбасс". Общение игроков и детей дарит обеим сторонам массу удовольствия. Я хочу сказать большое спасибо Борису Викторовичу за все те добрые дела, которые он делает для детей Донбасса".
Отметим, что вручение подарков в день святого Николая – не единственная программа, направленная на детей, которую реализуют благотворительный Фонд и хоккейный клуб "Донбасс". Уже стало доброй традицией совместное поздравление детей Донецкой области с первым сентября и новым годом, а также реализация других социальных проектов.
Источник: http://hcdonbass.com/
Теги: Донбасс, дети, праздник, подарки
- Мечта детства: жителей Мариуполя бесплатно накормили мороженым
- Гаишники устроили в центре Донецка праздник для детей (ФОТО)
- Маленькая труппа Большого цирка ошеломила дончан опасными номерами (ФОТО + ВИДЕО)
- Милиция устроила праздник для детей прифронтового Чермалыка (ФОТО)
- В России на детский утренник пригласили группу "Бутырка" - пели "Аттестат в крови" (ВИДЕО)
- Татьяна Бахтеева: "Шоу дельфинов было классным!"
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото