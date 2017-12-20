- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
Германия поможет нам с водой
Германия даст Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) дополнительно 14,3 млн евро на обеспечение доступа к питьевой воде людям, которые живут около линии разграничения на Донбассе.
Проект рассчитан на 2018-2019 г.г. Он охватывает 15 районов Донецкой и Луганской областей.
«Когда вода больше не течёт, то жизнь миллионов людей вдоль линии разграничения оказывается под угрозой. Не только нарушается доступ к питьевой воде, но и наносится вред системам отопления», - отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.
В свою очередь губернатор Донетчины заявил о необходимости решения вопроса о задолженности населения, проживающего на временно неподконтрольной Украины территории, за воду и тепло. «По моему мнению, этот вопрос должен рассматриваться на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске. Именно через неё необходимо давить на Россию и искать механизм оплаты и погашения задолженности», - заявил глава ОГА
Оценивая финансовое состояние Коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое медленно, но верно увеличивает тарифы на живительную влагу, Павел Жебривский назвал компанию «банкротом». По его словам, долги КП достигли 4,5 миллиарда гривен. Из них два миллиарда гривен - это задолженность за поставку воды на неподконтрольную часть Донецкой области.
На данный момент на оккупированных территориях Донбасса 80 процентов источников питьевой воды не пригодны к использованию в связи с высокой минерализацией. Об этом в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, ссылаясь на «все средства, контакты, в том числе и международные, которые дают возможность получать информацию с неконтролируемых территорий».
По его словам, в шахтах ОРДЛО, где водопроводы отключены, поднимается вода. «Это ведёт к тому, что вода высокой минерализации может выйти на поверхность», - говорит Грымчак.
Он отмечает, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины совместно с Министерством экологии создали специальную рабочую группу, которая оценивает возможные риски наступления экологического бедствия. И риски эти весьма велики.
В то же время, по словам Грымчака, правительство выделяет дополнительные средства, чтобы откачивать воду из шахт, расположенных в «серой зоне».
Стас ДОЛГОВ.
Теги: Донбасс, Германия, помощь, вода
- Беженцы Донбасса получат от Германии 15 млн. евро помощи
- Какие «сюрпризы» Трамп готовит Меркель и Макрону
- Политический кризис в Германии: Меркель сделала важное заявление
- В Донецке высадился немецкий десант с одеялами (ФОТО + ВИДЕО)
- Европарламент осудил экстремизм "Правого сектора"
- Меркель хочет от Порошенко «решающий шаг вперед» по Донбассу
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата