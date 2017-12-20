Германия поможет нам с водой

20.12.2017 21:00

Германия даст Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) дополнительно 14,3 млн евро на обеспечение доступа к питьевой воде людям, которые живут около линии разграничения на Донбассе.

Проект рассчитан на 2018-2019 г.г. Он охватывает 15 районов Донецкой и Луганской областей.

«Когда вода больше не течёт, то жизнь миллионов людей вдоль линии разграничения оказывается под угрозой. Не только нарушается доступ к питьевой воде, но и наносится вред системам отопления», - отметила представитель ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис.

В свою очередь губернатор Донетчины заявил о необходимости решения вопроса о задолженности населения, проживающего на временно неподконтрольной Украины территории, за воду и тепло. «По моему мнению, этот вопрос должен рассматриваться на уровне трёхсторонней контактной группы в Минске. Именно через неё необходимо давить на Россию и искать механизм оплаты и погашения задолженности», - заявил глава ОГА

Оценивая финансовое состояние Коммунального предприятия «Вода Донбасса», которое медленно, но верно увеличивает тарифы на живительную влагу, Павел Жебривский назвал компанию «банкротом». По его словам, долги КП достигли 4,5 миллиарда гривен. Из них два миллиарда гривен - это задолженность за поставку воды на неподконтрольную часть Донецкой области.

На данный момент на оккупированных территориях Донбасса 80 процентов источников питьевой воды не пригодны к использованию в связи с высокой минерализацией. Об этом в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, ссылаясь на «все средства, контакты, в том числе и международные, которые дают возможность получать информацию с неконтролируемых территорий».

По его словам, в шахтах ОРДЛО, где водопроводы отключены, поднимается вода. «Это ведёт к тому, что вода высокой минерализации может выйти на поверхность», - говорит Грымчак.

Он отмечает, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины совместно с Министерством экологии создали специальную рабочую группу, которая оценивает возможные риски наступления экологического бедствия. И риски эти весьма велики.

В то же время, по словам Грымчака, правительство выделяет дополнительные средства, чтобы откачивать воду из шахт, расположенных в «серой зоне».

Стас ДОЛГОВ.