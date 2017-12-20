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Кабмин увеличил перечень товаров, запрещенных к ввозу в Украину из России
Правительство Украины дополнило утвержденный ранее перечень запрещенных к ввозу в Украину из России товаров некоторыми позициями. В частности, во время заседания Кабинета министров Украины, в среду, 20 декабря было принято соответствующее постановление, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Украинские новости».
Так, сообщается, что Кабинет министров Украины внес свои изменения в постановление правительства от 30 декабря 2015 года №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров, которые были произведены в Российской Федерации», согласно которым было продлено его действие до 31 декабря 2018 года. Такое решение было принято, преследуя цель обеспечения национальной безопасности Украинского государства в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов, а также ограничений на счет Украины.
Отмечается, что при этом в ранее созданный и утвержденный список запрещенных российских товаров были дополнительно внесены такие позиции, как полиэтилен, удельный вес которого составляет 0,94 или больше, а также сульфат аммония, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, а также смесь аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, которые не являются удобрением.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, товар, Кабмин
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