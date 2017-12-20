Названо условие, при котором Путин согласится ввести миротворцев на Донбасс

20.12.2017 10:15

Александр Вербшоу, экс-замглавы генсека НАТО, считает, что вне миротворцев на Донбассе должны быть не только Россия, но и Украина.

В США заявили, что вывод российских военных из СЦКК – попытка срыва Минских договоренностей, передает «Диалог.UA».

Миротворцы могут способствовать завершению военных действий на юго-востоке Украины, но путь к их появлению нельзя назвать простым.

Так, по мнению Эвелин Фракас, бывшего советника НАТО, в случае введения миротворцев надо не забывать, что РФ является стороной конфликта.

То есть она не может принимать участия в операции миротворцев. В свою очередь, Александр Вербшоу предложил такой же вариант в отношении Украины.

По его убеждению, это может оказать содействие тому, что президент РФ Владимир Путин согласится на введение на Донбасс миротворческой миссии.

При этом Вербшоу подчеркивает, первоочередная проблема – скорость, с которой будет развернута миссия.

Операция миротворцев, а именно ввод в регион должен происходить быстро, чтобы занять места российских сил и пророссийских НВФ. Однако это обычно занимает примерно 6 месяцев, признает Вербшоу.

Источник: http://lugradar.net