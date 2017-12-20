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Ответ Беларуси за Крым: Чубаров предложил отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
Политик назвал позорной позицию белорусов и еще нескольких стран, которые объединились вокруг страны-агрессора
За отказ Беларуси голосовать за резолюцию по Крыму, Киев должен отказаться от минской площадки в переговорах по Донбассу и перенести их в другую страну. С таким предложением выступил глава Меджлиса крымскотатарского народа и нардеп Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады.
Он указал на ложность намерений Беларуси быть посредником в урегулировании конфликта на Донбассе, что она и продемонстрировала во время принятия резолюции по Крыму на генассамблее ООН.
"Я абсолютно уверен, что надо предлагать другую страну для обеспечения условия для переговоров по обеспечению территориальной целостности Украины и прекращения российской агрессии", – сказал Чубаров.
Также нардеп отметил позорную позицию Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, которые объединились вокруг страны-агрессора. По его мнению, Украине стоит учесть взаимоотношения с этими странами.
Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию"Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", инициированную украинской делегацией. Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 70 государств, против проголосовали 26 стран, воздержались 76 делегатов.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму, назвав ее мощным сигналом агрессору. Он поблагодарил соавторов резолюции и тех, кто ее поддержал.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, Беларусь
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