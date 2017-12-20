Резолюция ООН неправильная и мы с ней не согласны: как отреагировали в России и в Крыму

20.12.2017 15:45

В РФ уверены, что это политическая провокация антироссийски настроенного Запада

Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Крыму возмутило Россию и самопровозглашенные "власти" полуострова, который выразили своей несогласие с документом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает резолюцию ООН "неправильной".

"Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними".

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила тех, кто не поддержал резолюцию по Крыму – это 26 государств "против" и 76 воздержавшихся.

"По моему убеждению, эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное, уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан. Проголосовавшие за резолюцию упорно отрицают очевидные вещи о выборе крымчан, о чьих правах они "заботятся".

Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк считает "крымский документ" политической провокацией, так как, по его словам, резолюцию подготовили Украина и ряд антироссийски настроенных политиков в ЕС и США.

"Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму. Цель резолюции — подогреть антироссийские настроения. Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям".

Незаконно избранный депутатом в Госдуму РФ от крымского региона Руслан Бальбек считает, что ООН превратилась в площадку для антироссийских информационных атак.

"Принятый проект резолюции, к сожалению, демонстрирует, что ООН превратилась в площадку для информационных атак на Россию. ООН долго колебалась между финансированием и объективностью, и выбрала первое. К сожалению, большинство стран ООН продемонстрировали всему миру, что они находятся под каблуком Вашингтона. А некоторые высокопоставленные лица из Организации Объединенных Наций, возможно, даже и под "колпаком".

Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов считает, что резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан.

"Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН. Отмечу, что Генеральная Ассамблея ООН приняла еще одну резолюцию – о борьбе с героизацией нацизма, которая была предложена Россией. Этот документ поддержали 133 страны, то есть подавляющее большинство мирового сообщества. Против выступили только Украина и США", – написал он в Facebook.

Напомним, в сентябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о том, как в Крыму нарушают права человека. Среди прочего в ООН обеспокоены призывом крымчан в российскую армию.

Источник: https://www.segodnya.ua