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Резолюция ООН неправильная и мы с ней не согласны: как отреагировали в России и в Крыму
В РФ уверены, что это политическая провокация антироссийски настроенного Запада
Принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Крыму возмутило Россию и самопровозглашенные "власти" полуострова, который выразили своей несогласие с документом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает резолюцию ООН "неправильной".
"Мы считаем неправильными эти формулировки и не согласны с ними".
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская похвалила тех, кто не поддержал резолюцию по Крыму – это 26 государств "против" и 76 воздержавшихся.
"По моему убеждению, эти государства продемонстрировали свою независимость, адекватность и, самое главное, уважение к гарантированным, в том числе и Уставом ООН, правам человека, к выбору крымчан. Проголосовавшие за резолюцию упорно отрицают очевидные вещи о выборе крымчан, о чьих правах они "заботятся".
Депутат Госдумы РФ Сергей Железняк считает "крымский документ" политической провокацией, так как, по его словам, резолюцию подготовили Украина и ряд антироссийски настроенных политиков в ЕС и США.
"Точно так же, как предыдущие аналогичные инициативы Киева, она не имеет ничего общего с реальным положением дел с правами человека, свободой вероисповедания и обучением на родных языках в Крыму. Цель резолюции — подогреть антироссийские настроения. Солидные международные организации, такие как ООН, обязаны тщательно изучать истинное положение дел, взвешенно относиться к любым политическим провокациям и самостоятельно давать оценки происходящим в мире событиям".
Незаконно избранный депутатом в Госдуму РФ от крымского региона Руслан Бальбек считает, что ООН превратилась в площадку для антироссийских информационных атак.
"Принятый проект резолюции, к сожалению, демонстрирует, что ООН превратилась в площадку для информационных атак на Россию. ООН долго колебалась между финансированием и объективностью, и выбрала первое. К сожалению, большинство стран ООН продемонстрировали всему миру, что они находятся под каблуком Вашингтона. А некоторые высокопоставленные лица из Организации Объединенных Наций, возможно, даже и под "колпаком".
Самопровозглашенный "глава" Крыма Сергей Аксенов считает, что резолюция не отражает ни реальную ситуацию в Крыму, ни мнение крымчан.
"Считаю, что подобные резолюции подрывают авторитет ООН. Отмечу, что Генеральная Ассамблея ООН приняла еще одну резолюцию – о борьбе с героизацией нацизма, которая была предложена Россией. Этот документ поддержали 133 страны, то есть подавляющее большинство мирового сообщества. Против выступили только Украина и США", – написал он в Facebook.
Напомним, в сентябре управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о том, как в Крыму нарушают права человека. Среди прочего в ООН обеспокоены призывом крымчан в российскую армию.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, Крым, ООН
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