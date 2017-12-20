РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста

20.12.2017 21:15

Строители России завершили процесс сборки пролетов автодорожной части Керченского моста из незаконно аннексированного Крыма в расположенную недалеко Россию, передает replyua.net со ссылкой на «РИА Новости».

В соответствии с этим, мостовое полотно, длинна которого составляет 17 километров от Тамани до Крыма, уже собрано до конца. Частично эта дорога (более шести километров) располагается над морской акваторией, поднимаясь постепенно с 5 до 35 метров над фарватером Керчь-Еникальского канала.

Ожидается, что автомобили по мосту через Керченский пролив начнут в декабре 2018 года, а поезда – в декабре 2019-го. В общей стоимости проект обошелся российскому бюджету в 227,92 млрд рублей (около 4 млрд долларов).



Неделю назад глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Украина вместе с другими государствами причерноморского бассейна может инициировать расследование экологической угрозы от строительства Россией Керченского моста в Крым. Со слов Луценко, задание Генеральной прокуратуры заключается в «противодействии экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста».

