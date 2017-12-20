- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
«Россия отозвала своих представителей из СЦКК именно перед мощной эскалацией на Донбассе», — Волкер
Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, Россией ее представители в СЦКК были отозваны именно перед тем, как на Донбассе резко обострилась ситуация.
"Россия отозвала своих офицеров из СЦКК именно перед мощной эскалацией нарушений перемирия на Донбассе, - отмечает Волкер. – Украине пришлось пережить один из худших дней с февраля этого года. Решение о мире зависит от России. В сообщении он напомнил, что 18 декабря российский МИД заявил о прекращении деятельности своих представителей в СЦКК. Волкер также заявил, что если Киев установит прямые контакты с боевиками ОРДЛО, то конфликт на Донбассе лишь затянется. Ранее сообщалось, что по информации СММ ОБСЕ офисы, которые покинули российские военные, уже захвачены боевиками. Так, в Александровске, Дебальцево и Ясиноватой на звонки отвечали лица, представившиеся как сотрудники "МЧС ДНР" и член "ЛНР" в "контактной группе".
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
- «Не лезь в Донбасс. Ты уже тут один раз натворил здесь дел», - Ходаковский обратился к Стрелкову
- Мнение политика: для Киeвa лучшe, ecли кoнфликт нa Дoнбacce будет заморожен на годы
- ВОЙНА НА ДОНБАССЕ: ТРИ СЦЕНАРИЯ НА 2018 ГОД
- Страшные и явные параллели: конфликт донбасский и карабахский
- Донбасский конфликт: всё идет к полной "заморозке"
- Для введения миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо согласие обеих сторон конфликта - Марчук
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Донбасский фронт: Растут обстрелы и потери19:17
- Появилось видео мощного удара боевиков по позициям ВСУ19:01
- Россия заявила о готовности вернуть своих наблюдателей на Донбасс17:40
- У сил АТО на Донбассе крупные потери: появились подробности17:20
- Полицию Константиновки собираются пополнить детективы16:18
- Собчак рассказала, кто на самом деле спровоцировал и раздул конфликт на Донбассе16:01
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Перемирие на Донбассе: в Минске объявили о важном решении21:48
- 54 000 детей Донецкой области получили подарки в день Святого Николая от фонда Бориса Колесникова и ХК Донбасс21:36
- РФ соединила свой берег с Крымом при помощи Керченского моста21:15
- Германия поможет нам с водой21:00
- Народные мстители объявили войну: прокуроры и чиновники в опасности20:48
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эти недорогие продукты быстро снизят давление22:25
- Гороскоп здоровья-2018: описание самых опасных заболеваний для каждого знака Зодиака22:00
- Донбасс отстраивают и благоустраивают20:38
- «Убийство» СЦКК: провокация, ведущая к эскалации19:45
- Новолуганское расстреляли накануне Дня Святого Николая19:30
- Эксперты подсказали, от каких новогодних блюд лучше отказаться16:48
- Искусственный интеллект выиграл в покер два миллиона долларов из-за необычной стратегии09:01
- Передается через одежду: врачи предупредили об опасной болезни08:48
- Медики объяснили, какой ингредиент в оливье самый опасный07:55
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми20:31
- Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)
- ВАЖНО! Идет подготовка крупного наступления «ДНР» на Донбассе — названа дата штурма
- Российское гражданство для жителей Украины: Затулин рассказал о планах Кремля и назвал дату решения Путина по Украине
- Захарченко приготовиться на выход: стало известно, кого Россия может поставить во главе ДНР
- ДРУЗЬЯ, ДАВАЙТЕ ОБЪЯВИМ БОЙКОТ?! Крупная сеть электроники, работающая в Украине, открыла магазин в оккупированном Донецке
- Осторожно мошенники! Развод с «разбитым телефоном»
- Люди "на той стороне" стали для жителей мирной территории как бы не совсем людьми
- Заявление Захарченко возмутило жителей оккупированного Донбасса: в «ДНР» разгневаны наглым враньем главы «республики»
- Цирк ужасов: в Украине начали принимать документы «ЛДНР»
- Когда закончится война на Донбассе: названа новая дата