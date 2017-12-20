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«Россия отозвала своих представителей из СЦКК именно перед мощной эскалацией на Донбассе», — Волкер

20.12.2017 11:33
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«Россия отозвала своих представителей из СЦКК именно перед мощной эскалацией на Донбассе», — Волкер

Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил, Россией ее представители в СЦКК были отозваны именно перед тем, как на Донбассе резко обострилась ситуация.

"Россия отозвала своих офицеров из СЦКК именно перед мощной эскалацией нарушений перемирия на Донбассе, - отмечает Волкер. – Украине пришлось пережить один из худших дней с февраля этого года. Решение о мире зависит от России. В сообщении он напомнил, что 18 декабря российский МИД заявил о прекращении деятельности своих представителей в СЦКК. Волкер также заявил, что если Киев установит прямые контакты с боевиками ОРДЛО, то конфликт на Донбассе лишь затянется. Ранее сообщалось, что по информации СММ ОБСЕ офисы, которые покинули российские военные, уже захвачены боевиками. Так, в Александровске, Дебальцево и Ясиноватой на звонки отвечали лица, представившиеся как сотрудники "МЧС ДНР" и член "ЛНР" в "контактной группе". 

Источник: https://www.dialog.ua 

 



Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
 
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