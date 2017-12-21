Въезжающие в Украину россияне будут сдавать отпечатки пальцев

21.12.2017 13:39

Министерство внутренних дел Украины собирается ввести систему фиксации пребывания россиян на территории Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Турчинова, с 1 января 2018 года граждане 71 страны, в том числе и России, будут обязаны сдавать отпечатки пальцев для идентификации при въезде в Украину, о целях пребывания они должны будут информировать заблаговременно.

Как именно власти намерены отслеживать пребывание россиян в Украине, секретарь СНБО не уточнил.