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Цена на газ для населения будет считаться по-новому
Цена на газ для населения будет считаться по новой формуле со следующего отопительного сезона.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, передает Обозреватель.
"В текущем отопительном сезоне нет оснований для пересмотра цены (на газ – Ред.). Мы готовим новую формулу цены, которая может быть утверждена со следующего отопительного сезона", - сказал он.
Гройсман добавил, что теперь цена будет зависеть не от чьих-то желаний, а от колебаний на международных рынках.
"В Украине всегда дискуссия происходила вокруг того, по какой цене мы будем покупать российский газ. Уже более двух лет мы живем без капли российского газа, но я ставлю задачу жить без капли импортированного газа", - уточнил он.
По его словам, если Украина сама будет обеспечивать себя газом, цена на ресурс значительно снизится.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, цена, газ
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