Фальшивые гривны заполонили Украину: какие купюры чаще всего подделывают

22.12.2017 21:01

Из денежного оборота будут изымать поддельные банкноты номиналом 200 и 500 грн

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, изыманию будут подлежать банкноты, состоящие из шести разных, настоящих купюр (площадью менее 55% от первоначальной площади), которые были склеены между собой прозрачным скотчем.

По словам чиновников, неплатежные банкноты удалось обнаружить во время инкассации в одном из банков Ивано-Франковска.

Помимо этого они уточнили, что характер повреждения купюр говорит о том, что неизвестные пытались скрыть следы преступлений, поскольку их можно спокойно зачислить на карточку через терминал самообслуживания.

«Указанные неплатежные банкноты могут представлять потенциальную опасность для терминалов по приему платежей в случае их ненадлежащей настройки», — подытожили в Нацбанке.

Напомним, по информации Департамента денежного оборота НБУ, в Украине значительно увеличился оборот поддельных долларов США. Так, ведомству удалось изъять из оборота несколько 100-долларовых купюр серии 2006А с имитацией инфракрасной и магнитной лент.

Источник: https://politeka.net