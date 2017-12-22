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Газ для Украины арестован! Стали известны подробности

22.12.2017 12:28
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Газ для Украины арестован! Стали известны подробности

Суд Словакии по решению Стокгольмского арбитража по иску итальянской компании "Югаз" арестовал газ, который поставляется для НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом пишет ZN.UA, передает "Диалог.UA".

Согласно информации, речь идет о сделки 2007 года. На текущий момент украинская нефтегазовая компания обязана выплатить около 21 млн долларов. "Истец обратился в арбитраж с иском к НАК "Нафтогаз Украины" с целью взыскания стоимости поставленного газа", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас представители "Нафтогаза" выясняют все подробности сложившейся ситуацию. В частности, они пытаются установить, кто юридически уполномочен представлять истца, поскольку, как выяснилось, изначальный владелец газа компания "Италия-газ" находится в процессе банкротства.

После ознакомления со всеми деталями "Нафтогаз" будет принимать соответствующие меры. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, когда Международный суд в Стокгольме вынесет приговор "Газпрому" по иску украинской нефтегазовой компании. 



Теги: Украина, Донбасс, арест, газ
 
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