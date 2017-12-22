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«Глава» Крыма рассказал, кто первым поедет по Крымскому мосту

22.12.2017 13:39
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«Глава» Крыма рассказал, кто первым поедет по Крымскому мосту

«Глава» оккупационной администрации аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что первым по Крымскому мосту через Керченский пролив после введения его в эксплуатацию проедет президент РФ Владимир Путин.

Так, Аксенов отметил: «Не будем загадывать, но, я думаю, все-таки наш лидер, наш президент, поскольку мост — это его детище непосредственно, это его инициатива была. Это самый большой мост в мире на сегодня. Для крымчан — это дорога жизни».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Крым, мост, Керченский пролив
 
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