Гройсман прокомментировал новый скандал вокруг ПриватБанка

22.12.2017 15:10

Разбирательствами по делу ПриватБанка, в том числе касающиеся обвинений в украинском политикуме, должны заниматься юристы и суд. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман вовремя Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, комментируя предъявленне главой Минфина Александром Данилюком обвинения в адрес генпрокурора Юрия Луценко.

"Когда юристы работают, политики молчат. Потому что каждое слово, которое будет сказано не так или не под тем соусом, потом в Лондонском суде будет использовано против государства. Если я ошибся, пускай юристы это опровергнут. Я глубоко уверен в том, что государственные институции должны перестать блистать интеллектом в эфирах телевидения", - заявил Гройсман.

Премьер заверил, что на данный момент работа ПриватБанка остается стабильной и никаких угроз для этой стабильности не наблюдается.

"ПриватБанку ничего не угрожает. Он работает абсолютно ритмично. Мы создали независимый набсовет, который формирует в том числе юридическую позицию относительно отстаивания государственных интересов и, в том числе, юридических претензий к бывшим владельцам относительно капитализации. Я склоняюсь к тому же мнению, что и международные юристы", – отметил Гройсман.

Как сообщалось, 19 декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или ими контролируются. Арест наложен до вынесения окончательного судебного вердикта.

При этом накануне, 21 декабря, Данилюк обвинил Генеральную прокуратуру в затягивании расследования дел в отношении действий бывших руководителей и владельцев "Приватбанка" и потребовал отставки генерального прокурора Юрия Луценко. Сам Луценко в комментарии "Сегодня" ответил на обвинения Данилюка.

Источник: https://www.segodnya.ua