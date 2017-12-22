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Гройсман рассказал, что делать с авто на еврономерах
Премьер сообщил о разработке законопроекта, призванного решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс-конференции 22 декабря заявил о том, что нельзя оставаться в ситуации когда в Украину завозятся автомобили с иностранной регистрацией и при этом в стране отсутствует система контроля за такими транспортными средствами.
"Я считаю, что закон должен быть один для всех и не должен быть кто-то выбран на каких-то номерах. Я считаю, что должна быть система растаможивания в стране. Если ставки какие-то есть непомерные – давайте об этом говорить. Но завозить автомобили, которые нигде и никем не зарегистрированы, и на которых очень часто совершаются преступления, и по которым невозможно ничего выяснить – это не нормально", – заявил премьер-министр.
При этом глава правительства сообщил, что в Верховной Раде ведется разработка законопроекта, призванного решить проблему автомобилей на еврономерах.
"Сейчас ведется работа в комитете парламента. Нужно будет советоваться с фракциями для того, чтобы навести порядок. Никто не хочет ничего злого по отношению к автомобилистам, но понятно, что нужно находить правильные решения, которые будут делать перед законом всех равными", – прокомментировал Гройсман разработку законопроекта.
Напомним, как ранее заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, законопроект по решению проблемы с автомобилями на европейской регистрации уже разработан. По ее словам, одной из причин нежелания растаможивать автомобили в Украине является завышенная ввозная пошлина и НДС.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что необходимо немедленного урегулировать и найти компромиссное решение вопроса ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, авто, Гройсман
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