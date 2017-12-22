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Можно получить очередной Иловайск: главная системная проблема в украинской армии
В украинской армии системная проблема заключается в том, что командирами зачастую становятся не лидеры, а люди, не имеющие ни знаний, ни влияния, не умеющие работать с личным составом и так далее, что может привести ко второму Иловайску.
Об этом в интервью "Апострофу" заявил военный инструктор-волонтер из Израиля Цви Ариэли, который тренировал украинских силовиков во время АТО.
По его словам, командир должен иметь авторитет.
"В Израиле 90% командиров имеют влияние, их уважают, потому что они проходят определенные постоянные усовершенствования, потому что там существует постоянный отбор и отсев. Ты не можешь перейти на следующий уровень, не пройдя предыдущий", - отметил Ариэли.
Он добавил, что в Украине командиры учатся, и потом все, даже самые бесталанные, становятся офицерами, и им дают в подчинение взвод.
"Представьте себе: 30 человек попадают под командование абсолютно случайного человека, которого просто в свое время записали на военную кафедру в его гражданском вузе… И даже если ребятам повезет получить командира, закончившего военное училище или даже военный институт, это совершенно не гарантия, что он соответствует своей должности", - сказал инструктор.
Ариэли добавил, что для военных есть короткие курсы, но их содержание сомнительно. Кроме того, нет универсальной системы базовой подготовки бойцов, которая должна быть унифицирована не только в рамках Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и в рамках всех силовых ведомств.
"Стране и армии сегодня нужны думающие люди, которые будут системно брать и использовать лучший опыт других стран, адаптированный под современные украинские вызовы и реалии. Но делать это нужно осмысленно, а не тупо переводить с другого языка и начинать внедрять. Также необходимо постоянно анализировать собственный опыт боевых действий, делать из этого честные и системные выводы. Если были слабые места и пробелы, немедленно исправлять, вносить коррективы в боевые уставы, инструкции и т.п." - уточнил он.
Вместе с тем, он добавил, что важным является и вопрос подбора инструкторов для военных.
"Не хотите израильтян – пригласите британцев или американцев. Но платить им придется не 50-60 тысяч гривен, а столько, сколько специалист такого уровня получает в мире. А простой инструктор в мире получает от 5 тысяч долларов в месяц. Специалист стратегического уровня - 25-30 тысяч долларов в месяц. Дорого – да. Но подешевле можно получить очередной Иловайск или Дебальцево", - подчеркнул Ариэли.
По его словам, если не использовать опыт таких специалистов, тогда и реальных изменений не будет.
"Потому что получится в итоге фигня, вроде контрактной армии, когда все в итоге вернулось на круги своя, а натовские стандарты строят старые советские и постсоветские генералы, мало в них понимающие. Когда у нас в армии есть какое-то количество людей (таких, о которых говорят "ни рыба, ни мясо"), которые получают там зарплату - и поэтому боятся слово сказать или заявить о проблемах", - подытожил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Иловайск, армия, АТО
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