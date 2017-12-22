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На родине Окуевой отказались называть улицу в ее честь

22.12.2017 13:20
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В Одесском облсовете уже во второй раз не хватило голосов депутатов, чтобы обратиться к мэрам региона с просьбой увековечить память убитой Амины Окуевой. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

За принятие документа проголосовали 40 депутатов при необходимых 42.

Депутатам предлагалось направить от имени председателя облсовета призыв всем городским, поселковым, сельским председателям Одесской области рассмотреть возможность назвать улицу имеем Окуевой.

Окуева родилась в Одессе.

В обращении указывается, что она была медиком во время Евромайдана, помогала раненым в составе восьмой Афганской сотни.

Кроме того, женщина работала фельдшером в рядах батальона "Киев-2" во время боевых действий на востоке Украины, принимала участие в обороне Дебальцево, выполняла боевые задачи вблизи поселка Чернухино на Луганщине и т.д.

Источник: https://strana.ua 



Теги: Донбасс, Одесса, герой Украины, улица
 
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