Популярный украинский военный эксперт признался во лжи, а также в том, что он не является патриотом Украины

22.12.2017 15:40

Как передает replyua.net, многие информационные ресурсы, освещая тему украино-российской войны, политических процессов в Украине, довольно часто пользовались комментариями украинского военного эксперта, политолога Алексея Арестовича. А на днях Арестович разразился новым философским постом в соцсети Facebook, где признался, что последние три года он откровенно врал украинцам, выдавая свою точку зрения относительно тех или иных событий.



«Я много врал вам, начиная с весны 2014-го года занимался искажение информации. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины», - написал он.



Также эксперт подчеркнул, что он не приемлет чувство патриотизма к Украине, как и к любой другой стране. Арестович подчеркнул, что ему «плевать» на все вопросы, которые касаются национальной памяти, становления наций. Также, по мнению Аренстовича, Украина перебарщивает с поддержкой своего украинского языка, а введение в Украине языковых квот – это негативный сигнал.