Рабинович: если у вас нет денег на выплату кредита - банк загонит вас в долги еще глубже

22.12.2017 15:05

Украинская власть делает все, чтобы бедные украинцы стали абсолютно нищими, что подтверждет разрешение Верховного суда банкам начислять проценты на проценты по кредитам.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович.

"Я уже говорил, что главный лозунг чиновников сегодня -" слабый должен умереть ", и власть не перестает воплощать его в жизнь. На днях Верховный суд разрешил украинским банкам начислять проценты на проценты по кредитам (дело № 6-2751цс16, выиграл государственный ПриватБанк). То есть, если человек не в состоянии выплатить кредит, то банк, после решения суда о взыскании с него долга, сможет начислять пеню на непогашенную сумму. И если раньше заемщики знали, что по постановлению суда должны банку определенную сумму, и могли по возможности ее выплачивать, то теперь, дольше они выплачивают - тем больше остаются должны! Фактически это означает, что если у вас нет денег на выплату долга - вас загонят в долги еще глубже ", - написал парламентарий.

Вадим Рабинович также напомнил, что решение Верховного суда в Украине обжаловать невозможно - для этого надо обращаться в ЕСПЧ, а значит - снова платить.

"Я напомню, что решение Верховного суда в нашей стране обжалованию не подлежит. Для того чтобы их обжаловать, можно подавать апелляцию только в Европейский суд по правам человека. А это, кстати, удовольствие достаточно дорогое, особенно для того, кому нечем заплатить за кредит. Но власти, похоже, это и нужно: загнать нас настолько, чтобы мы не могли уже ни голову поднять, ни вопрос им задать. По последним оценкам ООН, в Украине 60% населения являются бедными. Ведь в нашей стране прожиточный минимум устанавливают те, кто живет по прожиточному максимуму", - констатировал политик.

По его словам, решение Верховного суда о начислении процентов на проценты по кредитам сделает бедных украинский окончательно нищими.

"Так вот, спешу поздравить: после постановления Верховного суда бедных в Украине не останется - все они станут нищими! Потому что проводимая властями политика заставляет украинском или воровать, или умереть от голода. При этом мы наблюдаем беспрецедентный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, стоимости социально значимых продуктов питания. Все это и есть воплощение принципа "слабый должен умереть" в жизни!» - подытожил Вадим Рабинович.