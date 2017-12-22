- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- Деньги на программу "Доступное жилье" можно брать из местных бюджетов?18:26
- Глава МинВОТ дал пояснения касательно регистрации детей в ОРДЛО17:30
- Волкер высказался о Донбассе, Крыме и санкциях для РФ17:17
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе16:58
- Волкер назвал поставки американского оружия в Украину "сигналом атакующим"16:32
- На Майдане представители "Азова" "наехали" на Бирюкова15:52
- Коротко об итогах 2017 года для Украины15:26
- В ООН озвучили больные для Донбасса вопросы15:10
С 2018 года Украина будет следить за перемещением россиян по стране
Контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа, рассказал министр
Биометрическим контролем для россиян при пересечении граница Украина не ограничится и планируется их отслеживание на территории страны. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после возложения цветов к мемориальной доске в честь первого главы МИД Александра Шульгина.
По его словам, контроль за россиянами в Украине будет проходить в три этапа.
"С 1 января будет введена система регистрации биометрических данных. Это реально первый этап. Второй этап – это будет заявление, которое будет направлено соответственно в Государственную миграционную службу, копия его будет получаться в МИД. И третий этап, он находится в состоянии создания – это контроль за перемещением российских граждан на всей территории Украины. Вот именно так это будет выглядеть, так как я много раз говорил, что обычная виза работает только против нелегальной миграции", – заявил глава МИД.
Также он не исключает вариант с выдачей россиянам биометрических виз.
"Если это все сработает, будем думать о дальнейших мерах. Если мы увидим по опыту, что где-то это не работает, тогда будем думать о дальнейших мерах, и это может быть элемент визовый, но не просто виза, которая каждому выдается, а именно биометрическая виза. Вот именно такая последовательность будет", – подчеркнул министр.
Вчера, 21 декабря, в аэропорту "Киев" представили систему биометрического контроля иностранцев. В презентации принимали участие руководство СНБО, МВД и Пограничной службы.
Напомним, 1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие биометрический контроль.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, россияне, контроль
- Жителям Донбасса задолжали почти 180 миллионов гривен
- Кредит МВФ радует не всех
- Губернатор Донецкой обратился за помощью к президенту
- Международный скандал! В Донецке глава облсовета сообщил, что не нюхал грузин. Кавказцы оскорбились
- Евро-2012: прогнозы от мэров и астролога
- Саленко: "Семин доработает в "Динамо" как минимум до зимы"
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Новейшие технологии стоят на страже безопасности Донетчины21:31
- Донецкая железная дорога подверглась нападению21:12
- В Луганске пробуют запустить завод20:50
- О проблемах Донбасса и путях их решения рассказала председатель правления "Восток-SOS"20:34
- В зоне АТО тела погибших ищет уникальная собака20:16
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?19:52
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов19:33
- На Луганшине без света остались почти 2,5 тысячи человек19:22
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Как прийти в себя утром после корпоратива: действенные способы16:53
- Астролог рассказал, чего ждать от грядущего 2018 года Желтой Собаки14:20
- Как защититься от гриппа, если кто-то из домочадцев уже заболел09:35
- 10 причин, почему у друзей лучше не работать09:04
- 9 продуктов, которыми вы никогда не должны кормить собаку!08:20
- Большая сделка по Донбассу: когда и как вернется под контроль Украины регион22:11
- Закон о врагах народа уже в Раде. ВИДЕО20:41
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- ВСУ могут освободить Донбасс за две недели, но не будут этого делать: иностранный инструктор назвал причину
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- “Никаких проблем с возвращением Донбасса в Украинский дом не будет!” - Цимбалюк рассказал об интересном разговоре в Москве с донецкими журналистками
- “Террористы заготавливают секретные тайники! Готовятся к чему-то серьезному”, - в штабе рассказали о планах агрессора на новогодние праздники
- В Донецке полным ходом уничтожают Парк кованых фигур: опубликованы фото