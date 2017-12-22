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Суд избрал меру пресечения российскому шпиону Ежову
22.12.2017 20:00
Суд арестовал задержанного в Киеве Ежова на два месяца. Такую меру пресечения избрал переводчику Владимира Гроймана Станиславу Ежову Шевченковский суд Киева, который проводил заседание в закрытом режиме.
Под стражей Ежов останется до 17 февраля, на время проведения следственных действий, сказал его адвокат Владимир Шпирук. "На сегодняшний день не все материалы собраны в полном объеме. Будут присоединены материалы, изъятые во время обыска… А после уже будет установлено, есть вина или нет", - сказал Шпирук, по словам которого, сам Ежов свою вину не признает.
Ранее группа ИС сообщала о том, что СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате украинского правительства.
Источник: http://sprotyv.info
Теги: Россия, Донбасс, суд, шпионаж
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