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Украина успешно испытала новый реактивный ракетный комплекс, - Порошенко
Глава Украины Петр Порошенко в пятницу, 22 декабря озвучил информацию о том, что украинские военнослужащие успешно испытали ракетный комплекс «Ольха» отечественного производства. Как информирует replyua.net, гарант Конституции подчеркнул, что все выпущенные ракеты достигли и поразили назначенные цели.
Так, в своем аккаунте в «Твиттер» Верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко написал: «Я всех украинцев хочу поздравить с успешным испытанием украинского ракетного комплекса Ольха. Буквально только что я получил доклад, что все четыре ракеты попали точно в цель!».
Напомним, ранее уже сообщалось, что Украина в следующем году запустит серийное производство ракет для систем залпового огня, в частности и для отечественной РСЗО «Ольха». Стоит отметить, что в столице Украинского государства на заводе «Артем» уже была запущена технологическая линия по производству корпусов ракет. Само оборудование линии завезено из Турции. Как известно, начиная с осени 2016 года, украинские военные уже не один раз испытывали ракетный комплекс «Ольха».
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, ракетный комплекс
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