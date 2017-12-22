В Киеве запахло кровью: собирается Антимайдан

22.12.2017 10:15

Украинский сегмент Фейсбука несколько дней обсуждает предстоящее “кофепитие” – акцию, которую организовывают в воскресенье боты Петра Порошенко в противовес настоящему гражданскому протесту.

Главными застрельщиками этого мероприятия выступили пропрезидентские блоггеры (так называемые «порохоботы»), а основная его идея — противостоять настоящему Майдану.

Из-за чего мероприятие уже окрестили «Антимайданом порохоботов». Особо острые на язык комментаторы, впрочем, предлагают и альтернативное название — «воскресный петтинг».

«Страна» разбиралась, что из себя будет представлять эта необычная акция и вообще зачем ее придумали.

«Дожили… Украинцы уже не могут спокойно кофе попить в центре столицы!»

Характерно, что на митинг людей созывают, обыгрывая известный пост Мустафы Найема, с которого три года назад начинался Евромайдан. «На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени, настоящих участников войны с восточным соседом! С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен! Цель — показать обществу несколько иную картинку, чем еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца!», — говорится в описании мероприятия в соцсети.

Организатором акции на Фейсбуке значится некто Алексей Петров. В информации о себе у него на странице указано всего два слова – гражданин Украины.

В анонсах к своему мероприятию в Фейсбуке Алексей Петров акцентирует на том, что в кофепитии примут участие украинские воины АТО.

Самый новый пост в мероприятии — о том, что в отличие от акций, которые проводит Саакашвили, на митинге «порохоботов» будет безопасно.

«Вчера и уже сегодня были проведены предварительные консультационные встречи в кругу АТОшников. Пехота, спецназ, морпехи, десантники и танкисты обсуждали план обеспечения мер безопасности.

Не поняли? Мне тоже дико об этом говорить, но порядок и внутреннюю безопасность КОФЕПИТИЯ будут обеспечивать больше сотни участников войны с роиссией. Дожили б… Украинцы уже не могут спокойно кофе попить в центре столицы! Обращаюсь к жителям и гостям города! Приходите сами и берите свои семьи. АТОшники защитили вас там, обеспечим безопасность и здесь!» — заверил всех Петров.

Вся пропрезидентская рать

Тему быстро подхватили известные пропрезидентские блогеры (т.н. «порохоботы»), которые пишут о кофепитии серьезные посты, делятся ссылками на мероприятие и зазывают присоединиться к нему своих друзей и подписчиков.

Так, например, пост в поддержку акции написал внештатный троль президента, фейковы помощник фейкового министра обороны Юрка Бирюков. Он пообещал прийти на кофе и принести печенье. И сагитировал всех присоединяться к акции.

Главный редактор сайта «Петр и Мазепа», которого также причисляют к порохоботам, Виктор Трегубов акцию тоже поддержал.

Сколько придет людей?

На момент написания этого материала 1,2 тысячи пользователей ФБ указало, что пойдет на акцию, а 4,4 тысяч – что интересуются ею. Правда, пока сложно сказать, какой процент из них действительно придет на Майдан в воскресенье.

По крайней мере, некоторые «порохоботы», которые активно разгоняли эти посты, уже дали понять, что на акции их не увидят.

Среди них — видный «порохобот» под ником Богдан Карпенко, который до этого никогда не показывал своего лица. Оттого некоторые пользователи вообще сомневаются в том, что он реально существует. Есть предположения, что это вымышленный персонаж, страницу которого могут вести даже несколько людей.

Сам Богдан Карпенко уже как-то прокомментировал «Стране» эти слухи так: «Блог ведет Богдан Карпенко, этого достаточно. У меня нет никакого желания делиться в соцсетях своими фото».

В это воскресенье развиртуализация блогера не удастся. Карпенко не воспользуется возможностью лично развеять сомнения злопыхателей в своей «реальности» — на выходных его не будет в Киеве, поэтому на кофепитие он прийти не сможет. «Был бы в столице на выходных, обязательно бы пришел наконец познакомиться со многими людьми, которых читаю три года», – такой фразой закончил Богдан Карпенко свой пост, в котором поделился анонсом мероприятия «Кофе на Майдане».

Виктор Трегубов считает, что вряд ли акция будет массовой: «судя по динамике на ФБ, хорошо если в итоге сотня человек дойдет».

Make Petting, not war

В соцсети уже активно обсуждают это мероприятие. Так, к примеру, высказался о затее известный волонтер Юрий Касьянов:

«В воскресенье любители сладкого собираются на старый, добрый Антимайдан (за коррупцию). Теперь это называется — «армейские традиции». Новые времена, новые веяния… Но мы-то понимаем, что всё будет Рошен. Записаться в порохоботы тут», — такой подписью снабдил Касьянов линк на анонс мероприятия в Фейсбуке.

«Не исключаю столкновения в воскресенье»

Интересно, что власти стараются всячески отмежеваться от акции. Так, влиятельный депутат от БПП, в прошлом журналист Владимир Арьев настаивает, что за «кофепитием» стоят не политики – а «гражданское общество», которое «наконец-то начинает самоорганизовываться».

И добавил, что сам на кофепитие принципиально не пойдет.

«Я туда не приду. Потому что я – давно действующий политик. Я мечтаю, чтобы их было много и они самоорганизовались. Не против кого-то, а за что-то… Чтобы, наконец, сделали толчок к созданию партии снизу, а не сверху. Идеологической, а не лидерской. А может и не одной. Это новое поколение, лишенное вируса комсомола и неолевачества. Они хотят показать, что они есть и они сильны. Для этого им нужно хорошее настроение, единомышленники и кофе. С последним проблем на Крещатике точно не будет. Верю, что с единомышленниками тоже», – заявил Арьев у себя на Фейсбуке.

«Страна» поинтересовалась у провластного политтехнолога Дмитрия Касьянова – поддерживает ли он акцию и вообще имеет ли к ней какое-либо отношение. На что Дмитрий Касьянов ответил: «Считаете меня порохоботом?» И добавил, что это «как минимум смешно». «Идти я туда не собираюсь», – также заявил Касьянов.

При этом политтехнолог не исключает, что между МихоМайданом и «Антимайданом» в воскресенье возможны столкновения. «Если их спровоцирует группа Михо, тогда да, властям это не выгодно».

«Страна» уточнила – значит ли фраза Касьянова «властям столкновения с михомайдановцами не выгодны», что он признает, что за организацией кофепития стоит Банковая? «Нет, вы перекрутили. Я говорю, что все провокации выгодны только Михо и его группе, а за порядок в городе, если вы не знаете, всегда согласно закону, отвечает власть», – добавил Касьянов.

Мы связались также с руководителем Главного департамента информполитики Администрации Президента Владимиром Горковенко, и поинтересовалась, будет ли Администрация президента каким-то образом патронировать воскресную акцию. И присоединится ли к ней сам Горковенко. На что мы получили такой ответ: «Не лепите горбатого – не клеится. Можете процитировать. Лично я кофе, как правило, готовлю только журналистам, которые иногда мерзнут под АП».

«Будут стараться нагнать как можно больше людей»

Впрочем, эксперты подозревают, что под свиду безобидными лозунгами «чисто попить кофе» организаторы акции скрывают совершенно другие мотивы. И в предполагаемую самоорганизацию митинга не верят.

«Самоорганизовались на поддержку власти? Украинцы? Сейчас?», – иронизирует политический эксперт Руслан Бортник.

Главная цель этого «кофепития» – информационно «прибить» МихоМайдан. Ответить на протестные движения собственным протестом. «Власти нужно показать, что ПАПу поддерживает больше, нежели Михо. Может, эти «кофеманы» даже пойдут свой лагерь под парламентом разбирать», – предполагает Руслан Бортник.

Поэтому в воскресение власти крайне важно собрать в противовес Саакашвили как можно больше людей.

«Банковая давит на Михо и Семенченко. Поэтому для порохоботов – хотя, наверно, точнее назвать их ПАПо-титушками, – важно нагнать в воскресенье на Майдан как можно больше народу. Это будет маркером «официальности» мероприятия. В том числе, не исключаю, что собирать людей будут за деньги или при помощи админресурса. Могут и тысячу человек нагнать», — полагает эксперт.

Известный блогер Александр Барабошко в комментарии «Стране» отмечает, что по сути, даже не важно, сколько человек в итоге выйдут на пропрезидентский митинг. «Медийно это на перебивку МихоМайдана работает в любом случае», – считает он.

«Сетевые охранители власти решили развиртуализоваться»

Тем временем, в сети многочисленные недоброжелатели уже по своему трактуют эту акцию.

К примеру, политтехнолог Сергей Гайдай считает, что в воскресенье в Киеве пройдет репетиция Антимайдана.

«Я писал недавно, что если в Киеве соберется третий Майдан, то должен быть и Антимайдан. На него выйдут порохоботы. Будут свозить автобусами бюджетников и титушек? Платить суточные и кормить? Для «умников», которые начнут тут писать: что это не антимайдан — а настоящий майдан, сообщаю: майдан не бывает за власть — он только против власти. А антимайдан — это когда защищают действующую власть, от революции», — считает Гайдай.

По мнению журналиста Леонида Швеца, в работу включилась классическая установка «Дать революции в морду». Только в украинских условиях майданопочитания это выглядит как «Дать революции в морду за то, что она не революция». При этом Швец в своей колонке указывает на поразительное сходство украинской охранительной риторики с российской: «кругом враги, только у них это Запад, у нас — Россия. Кто против власти — тот враг. А с врагами не разговаривают, их бьют».

Свою трактовку причин воскресного мероприятия он описывает так: «Где появляется безудержное революционерство, там непременно последует реакция в виде недовольного охранительства. В социальных сетях и на телеканалах его давно с избытком, а тут, под влиянием событий последнего воскресенья, когда Саакашвили зачем-то направился захватывать Октябрьский дворец, сетевые охранители решили развиртуализоваться и «попить кофе на Крещатике». Кто-то и правда не прочь себя показать, других посмотреть и обменяться словом-другим с единомышленниками. А некоторые не скрывают, что акция будет носить характер демонстративной угрозы всякому политическому хулиганью: «просто военные захотели выпить кофе в кругу друзей». Будто нет военных в рядах оппонентов. И как в рядах «мишиных» есть те, кто ищет повод чего-то разбить и поджечь пущей революционности ради, так и среди «петиных» звучат голоса тех, кто не прочь «погонять тряпками» первых».

К слову, блогера Юрия Касьянова в будущем «петтинге» как раз больше всего задело то, что организаторы «приватизируют военных» — созывают на порохо-акцию под предлогом того, что там будут ветераны АТО.

«Они говорят, что «военные» выйдут в воскресенье на антимайдан, попить кофе. Наверное, это какие-то особенные военные — порохоботские. Я вот знаю совсем других военных, которые жёстко критикуют правящий режим. И вот эта приватизация военных властью, это противопостовление одних военных другим — чудовищно глупая и опаснейшая вещь», — написал Касьянов.

Некоторые же вообще видят в воскресном кофепитии «компрометацию великого Майдана».

Евгений Быстрицкий, исполнительный директор Международного фонда » Возрождение», полагает, что акция станет арсом, поскольку не предложит «реальной альтернативы Михопротесту отчаяния».

«(Эта акция) будет фарсом примирения общества, потому что вы не сможете предложить никакого другого ответа на вопрос михопротеста. На простой вопрос: сколько еще ждать решительных действий власти по преобразованию и власти, и страны на основе добродетели. У вас не будет другого ответа, кроме как признать необходимость такого преобразования. Если вы хотите всеми силами защитить революцию и власть от авантюристов и популистов, есть только один выход — быть большими, настоящими, а значит — конструктивными революционерами… Это делается вовсе не за кофе. За кофе получится майdance», — подытожил Быстрицкий.

Источник: https://novyny24.com.ua