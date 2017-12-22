«(Эта акция) будет фарсом примирения общества, потому что вы не сможете предложить никакого другого ответа на вопрос михопротеста. На простой вопрос: сколько еще ждать решительных действий власти по преобразованию и власти, и страны на основе добродетели. У вас не будет другого ответа, кроме как признать необходимость такого преобразования. Если вы хотите всеми силами защитить революцию и власть от авантюристов и популистов, есть только один выход — быть большими, настоящими, а значит — конструктивными революционерами… Это делается вовсе не за кофе. За кофе получится майdance», — подытожил Быстрицкий.