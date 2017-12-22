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Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
Боевые пенсии вырастут еще сильнее, заверил премьер-министр
Кабинет министров Украины после вступления в силу закона о пенсионной реформе приступил к формированию новой системы пенсий для военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
"Что касается пенсий для военнослужащих, мы сразу после проведения реформы общей системы пенсионного обеспечения перешли к формированию новой системы пенсий для военнослужащих … Мы сделали рамку этого закона, этой системы, которая предусматривает повышение пенсий, осовременивание пенсий для более 550 тысяч военных пенсионеров", – заявил Гройсман.
Премьер-министр напомнил, что для принятия такого решения потребуется рассмотрение инициативы в СНБО, которому уже направлен проект из Кабмина.
Гройсман отметил, что правительство видит возможность поднять в 2018 году пенсии военным не меньше, чем на 1,5 тысячи гривен.
"Понятно, что у кого есть боевая выслуга – это боевые пенсии – они будут намного больше повышены, чем на 1,5 тысячи. То есть должен быть обеспечен справедливый дифференцированный подход", – добавил Гройсман.
Напомним, ранее в Кабмине прогнозировали, что повышение пенсий военным в Украине может начаться уже с 1 января 2018 года. Гройсман подчеркивал, что в дальнейшем индексация таких пенсий будет происходить автоматически.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, военные, Гройсман, пенсии
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