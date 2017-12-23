Яценюка задержали в Женеве "за Чечню"

23.12.2017 19:57

В аэропорту Женевы (Швейцария) сегодня задержали бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.



Как сообщает пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, экс-премьер прилетел в Швейцарию рейсом 0485 Киев-Женева и был задержан для проверки документов правоохранителями.



"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - сообщила Ольга Лаппо.



Яценюк занимал посты министра экономики в правительстве Еханурова (2005—2006) и министра иностранных дел во втором правительстве Януковича (2007). В 2007—2008 годах был председателем Верховной Рады Украины, в 2014—2016 годах — премьер-министром Украины.



В 2009—2012 годах возглавлял политическую партию "Фронт перемен". С июня по декабрь 2012 года возглавлял совет "Объединённой оппозиции", с 11 декабря 2012 года по 4 марта 2014 года — руководитель фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в Верховной раде, с 14 июня 2013 года по 27 апреля 2014 года — председатель политического совета партии. С 10 сентября 2014 года возглавляет партию "Народный фронт".



В сентябре 2015 года председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете" заявил, что Яценюк в 1994—1995 годах воевал в Чечне против российских войск. По данным следствия, "Яценюк участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозный и в феврале 1995 года в районе городской больницы № 9 города Грозный, а также в пытках и расстрелах пленных военных российской армии в Октябрьском районе города Грозный 7 января 1995 года".



Яценюк на это заявил: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде и подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".



21 февраля 2017 года Россия заявила об объявлении Яценюка в международный розыск. Однако Интерпол отказался принимать эту заявку.



27 марта 2017 года поступила информация о том, что Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Арсения Яценюка, ему были предъявлены обвинения в участии в вооруженной банде. Отмечается, что решение принято после ходатайства следователя по особо важным делам главного следственного управления СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.



Показания об участии Яценюка в чеченской войне якобы дали, находясь под стражей в России, украинские националисты Станислав Клых и Николай Карпюк, обвиненные в участии в чеченской войне на стороне самопровозглашенной ЧРИ. Правозащитники уверены, что Клых и Карпюк подвергались пыткам.



Сам Яценюк подчеркивал, что обвинение против него не имеет юридической силы, так как основано на показаниях, данных под пытками:



29 апреля 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Интерпол отклонил иск РФ об объявлении в международный розыск бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.



На сказки российского Следкома о якобы "зверствах" Яценюка в Чечне соцсети откликнулись множеством фотожаб.