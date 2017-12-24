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Авто с поддельными VIN-номерами остановили в пунктах пропуска

24.12.2017 09:25
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Авто с поддельными VIN-номерами остановили в пунктах пропуска

Два транспортных средства с несоответствием номеров кузовов обнаружили сотрудники Госпогранслужбы Украины за прошедшие сутки.

В пункты пропуска "Меловое" и "Екатериновка" прибыли граждане Украины и России на автомобилях "ВАЗ" и "Volvo" 1975 и 1999 годов выпуска соответственно. При осуществлении мер контроля, пограничники Луганского и Сумского отрядов обнаружили несоответствие идентификационных номеров кузовов данных транспортных средств. Автомобилями украинской и российской регистрации граждане направлялись на въезд и выезд из Украины.

Транспортные средства и протоколы об административном правонарушении по статье 121-1 КУоАП (Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) переданы сотрудникам Нацполиции, сообщает сайт ГПСУ.



Теги: Донбасс, авто, граница, подделка, пункты пропуска
 
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