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Коротко об итогах 2017 года для Украины
Аналитик Олеся Яхно-Белковская назвала позитивные и негативные события уходящего года для Украины.
Вот, что пишет Олеся на своей странице в Фейсбуке:
Коротко об итогах 2017 года
Позитивы/достижения 2017 года
1. Безвизовый режим с ЕС.
2. Ратификация Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
3. Сохранение международной коалиции в поддержу Украины, продолжение экономических санкций против России со стороны ЕС и усиление санкций со стороны США.
4. Усиление военно-технического сотрудничества Украины с рядом стран-членов НАТО. Решение США о предоставлении Украине летального оборонного оружия, готовность Канады также предоставить оружие.
5. Запуск нескольких важнейших реформ, в частности, пенсионной, медицинской.
6. Продолжение судебной реформы. Избрание нового Верховного суда, с учетом пожеланий общества (пусть и не все замечания, но большая часть из них, все же, была учтена, да и сам факт участия общества в процессе избрания судей - уже значим). Дальше - реорганизация местных судов.
7. Продолжение децентрализации, в частности, выборы в ОТГ.
8. Масштабное строительство дорог и восстановление инфраструктуры, благодаря децентрализации. Впервые на местном уровне распределяется около половины бюджета страны.
9. Рост социальных стандартов (в частности, рост минимальной заработной платы, повышение пенсий).
10. Возврат ГПУ в бюджет Украины десятков миллиардов гривен, укравденных Януковичем и Ко.
11. Активизация НАБУ. Пусть пка и нет результатов в суде, но обвинения впервыебыли предъявлены, в том числе депутатам от коалиции и многим чиновникам.
12. Провал всех попыток дестабилизировать сиутацию внутри Украины.
Из негативов
1. Конфликт между правоохранительнымы органами (НАБУ-НАЗК, НАБУ-ГПУ).
2. Использование отдельными политиками темы безопасности во внутриполитической борьбе. Скажем, цели, которые декларировали политики, иницировававшие изначально блокаду ОРДЛО, - освобождение заложников и ослабление агрессора, не достигнуты. Вместо этого - возросли затраты Украины на покупку угля при одновременном падении налоговых сборов от украинских предприятий, которые после блокады были отжаты в пользу Курченко.
3. Спекуляция отдельными оппозиционными политиками на важнейших темах, в частности земельной реформе. Кроме того, их поправки чуть не заблокировали пенсионную реформу, реформу охраны здоровья и продолжение судебной реформы.
Теги: политика, Украина, аналитика, итоги, итоги года
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