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25 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение

25.12.2017 09:48
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25 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение

Украинский Гидрометцентр сообщил о том, что 25 декабря, на Рождество, в восточных и западных регионах страны объявлено штормовое предупреждение, информирует replyua.net.

«Внимание! Штормовое предупреждение!! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду», - сказано в сообщении. С таким же предупреждением накануне к украинцам обращались сотрудники ГСЧС. «В связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное лавинная опасность 3 уровня. Кроме того, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами с последующим выходом воды на поймы рек», - рассказали в ГСЧС. 

Кроме того, 25 и 26 декабря уровень воды будет подниматься в реках бассейнов Днестра и Сяна до 1 метра, а в реках бассейна Западного Буга – до 0,7 метра. Ранее в Гидрометцентре дали предварительный прогноз на Новый год. По словам синоптиков, на праздники нужно ждать оттепель – в дневные часы будет около нуля градусов, в некоторых областях пройдут дожди и мокрый снег. 



Теги: Донбасс, погода, штормовое предупреждение
 
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