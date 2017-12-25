25 декабря в Украине объявлено штормовое предупреждение

25.12.2017 09:48

Украинский Гидрометцентр сообщил о том, что 25 декабря, на Рождество, в восточных и западных регионах страны объявлено штормовое предупреждение, информирует replyua.net.



«Внимание! Штормовое предупреждение!! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 метров в секунду», - сказано в сообщении. С таким же предупреждением накануне к украинцам обращались сотрудники ГСЧС. «В связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области ожидается значительное лавинная опасность 3 уровня. Кроме того, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами с последующим выходом воды на поймы рек», - рассказали в ГСЧС.



Кроме того, 25 и 26 декабря уровень воды будет подниматься в реках бассейнов Днестра и Сяна до 1 метра, а в реках бассейна Западного Буга – до 0,7 метра. Ранее в Гидрометцентре дали предварительный прогноз на Новый год. По словам синоптиков, на праздники нужно ждать оттепель – в дневные часы будет около нуля градусов, в некоторых областях пройдут дожди и мокрый снег.