Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года

25.12.2017 07:50

С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля.

Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", – написал он.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе оснащены системами для осуществления биометрического контроля и подключены к базам Интерпола и Европола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.

Источник: https://www.segodnya.ua



