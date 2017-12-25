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Биометрический контроль на границе с Россией начнут до Нового года
С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля.
Биометрический контроль в некоторых местах пересечения границы между Украиной и Россией начнется с 27 декабря, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк на своей странице в Facebook.
"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 введут в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", – написал он.
Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе оснащены системами для осуществления биометрического контроля и подключены к базам Интерпола и Европола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, граница, биометрия, контроль
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