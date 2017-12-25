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Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры
С 1 января 2018 года в Украине должна заработать новая система биометрического контроля на госгранице.
В том, как именно будет проходить соответствующая процедура, разбирался "Обозреватель".
Для начала отметим, что биометрический контроль – это система фиксации всех биометрических данных человека (включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию) в пунктах пропуска через государственную границу.
Россия принадлежит к странам миграционного риска, поэтому на нее и распространяется данная процедура. Также россиянам придется предварительно регистрировать прибытие и место пребывания в Украине.
Важное уточнение состоит в том, что крымчан это нововведение не коснется.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым рассказал, как именно будет проходить контроль на украинской границе с начала нового года.
По его словам, режима облегченного пересечения украинской границы для граждан России больше не будет, передает пресс-служба СНБО.
"Обязательно пальцы прикладываете, и будут проверяться все, а тотально – те, кто подпадает под решение СНБО (об ограничении на въезд – Ред.). В первую очередь, именно оборудование этими средствами на украино-российской границе – это было для нас приоритетом... Поэтому никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально. Я думаю, что многие из них будут проходить внутреннюю проверку", – заявил Турчинов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, граница, россияне, контроль
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