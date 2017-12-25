Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры

25.12.2017 16:00

С 1 января 2018 года в Украине должна заработать новая система биометрического контроля на госгранице.

В том, как именно будет проходить соответствующая процедура, разбирался "Обозреватель".

Для начала отметим, что биометрический контроль – это система фиксации всех биометрических данных человека (включая отпечатки пальцев и цифровую фотографию) в пунктах пропуска через государственную границу.

Россия принадлежит к странам миграционного риска, поэтому на нее и распространяется данная процедура. Также россиянам придется предварительно регистрировать прибытие и место пребывания в Украине.

Важное уточнение состоит в том, что крымчан это нововведение не коснется.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов на совместном брифинге с главой МВД Арсеном Аваковым рассказал, как именно будет проходить контроль на украинской границе с начала нового года.

По его словам, режима облегченного пересечения украинской границы для граждан России больше не будет, передает пресс-служба СНБО.

"Обязательно пальцы прикладываете, и будут проверяться все, а тотально – те, кто подпадает под решение СНБО (об ограничении на въезд – Ред.). В первую очередь, именно оборудование этими средствами на украино-российской границе – это было для нас приоритетом... Поэтому никаких исключений для российских граждан не будет. Это принципиально. Я думаю, что многие из них будут проходить внутреннюю проверку", – заявил Турчинов.

Источник: https://from-ua.com