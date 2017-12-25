ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали

25.12.2017 07:33

Адвокат Алены Зайцевой нашла смягчающие обстоятельства для снисходительного приговора суда

Подозреваемая в убийстве прохожих в центре Харькова Алена Зайцева проведет следующие два месяца в изоляторе. Неожиданно Зайцева во время суда покаялась.

«Никогда больше не сяду за руль. Я не хотела, чтобы так случилось. Я признаю свою вину. Я готова нести ответственность и готова понести наказание, которое назначит мне суд», — сказала она.

Это раскаяние насторожило всех, кто следит за делом. Родственники тех, чьи жизни раздавила машина Зайцевой, сообщили, что раскаяние появилось сразу после того, как мать подозреваемой разослала пострадавшим по 50 тысяч гривен компенсации.

Родители погибших вернули деньги после того, как чеки от благотворительных взносов следствие начало привлекать к материалам дела. После чистосердечного раскаяния, они, по словам адвоката Зайцевой, могут стать добровольным возмещением ущерба. Это уже сразу два смягчающие обстоятельства, которые могут уменьшить количество лет в приговоре.

Впрочем, смягчать или не смягчать приговор решит суд, когда завершится следствие.

Адвокат Зайцевой Юлия Козырь сообщила, что день пребывания в СИЗО считается как день отбывания наказания после приговора. После того, как пройдет половина срока, Алену могут отпустить условно-досрочно.

Напомним, ранее адвокат Сергей Бевз заявил, почему Алена Зайцева, которая причастна к трагическому ДТП в Харькове, может избежать наказания.

Источник: https://politeka.net