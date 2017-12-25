Импичмент президента Украины: появилась интересная версия

25.12.2017 10:05

Митинги в Украине проходят не за импичмент президента, а за принятие закона, который позволил бы объявлять президенту импичмент.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал украинский журналист и публицист Виталий Портников.

"Я, кстати, считаю, что такое законодательство должно быть прописано. Я не думаю, что мы должны жить в стране, где нет четкого механизма объявления импичмента президенту. Он, безусловно, должен быть. Требования сторонников Михеила Саакашвили менялись уже несколько раз подряд. Совершенно очевидно, что это протестное движение – не ради цели, а ради процесса, что просто его участники нащупывают моменты, которые позволили бы организовать какие-то процессы, и потом именно эти моменты выдвигают на плакате. Это социология чистой воды. Это не те люди, которые хотят вести за собой граждан, это те люди, которые используют какие-то мысли, предрассудки или желания граждан для того, чтобы написать их на своих плакатах. Эдакая политика догоняющих. Поэтому, может быть, в следующем году не будет идти речь об импичменте, а будет идти о чем-то другом. Об отставке правительства, о социальных проблемах населения, о том, что нужно перекрасить Национальный банк в другой цвет – это не важно. Я думаю, что для Михеила Саакашвили, как и в случае с его грузинской карьерой, совершенно не важно, какие требования выдвигать, ему важен результат", - сказал Портников.

По его словам, если вернуться к вопросу импичмента и серьезно к нему отнестись, то даже если предположить, что закон об импичменте будет принят, то сама процедура импичмента завершится уже после того, как завершится срок пребывания президента Петра Порошенко в должности.

"Вот в чем дело – это совершенно бессмысленно, это изначально было бессмысленно. Ведь процесс импичмента не один месяц продолжается. Он требует выдвижения обвинения по конкретным вопросам, а его нет. Никто не говорит: президент сделал то-то и то-то, поэтому ему нужно объявить импичмент, а закона об импичменте нет. Тут, как это часто бывает в таких случаях, когда популизм берет верх над разумом, и когда важен процесс, а не результат, происходит так, что давайте сначала примем закон об импичменте, а потом найдем обвинение, по которому можно будет импичмент объявить. О'кей. Но тогда мы можем с вами сесть и посчитать. Этого не делают, безусловно, сторонники Михеила Саакашвили или группа поддержки в социальных сетях, потому что эти люди вообще не считают, они живут по нормальной украинской политической традиции – давайте мы что-то скажем, а потом посмотрим, что получится. Такое отношение уже не раз заводило украинский народ и украинскую государственность в тупик. Это еще один тупик. Легко подсчитать, что если закон будет принят, то нужно будет какое-то время, чтобы найти обвинение. Ну хотя бы придумать его. Это не за один день происходит. Предположим, что это обвинение будет найдено и что оно будет достаточно тяжелым, чтобы приступила к работе временная следственная комиссия. Пройдет несколько месяцев. Потом эти вопросы должны направляться в суды. В том случае, если две трети депутатов парламента проголосуют за эти обвинения. Суды должны их рассмотреть. Короче говоря, когда все эти вопросы будут приняты, даже положительные, пройдет уже срок полномочий президента Порошенко уверен, что такого рода решение тоже должно стать частью закона об импичменте. Глава государства – и я сейчас говорю не о Петре Порошенко, потому что импичмент президенту Петру Порошенко невозможен по определению, ведь нет времени; я говорю о любом лидере государства, которому будет объявлен импичмент – должен иметь право апеллировать к народу. И если народ выскажется против, тогда нужно будет подумать о внеочередных парламентских выборах. Это будет более логично. И тогда депутаты, которые будут точно знать, что в случае неудачи импичмента они лишатся депутатских мандатов, три тысячи раз подумают, прежде чем поддержать какое-то несправедливо выдвинутое обвинение против главы государства. Нужен такой баланс. Хотя я - искренний сторонник избрания президента в парламенте. Но если у нас есть общенародно избранный президент, его судьбу может решать только народ, а не парламент, не Конституционный суд и не Верховный суд. Эти структуры существуют для того, чтобы судьбу президента вынести на общенародный референдум. Опыт Румынии показывает, что это положительный результат", - уточнил журналист.

Источник: https://from-ua.com