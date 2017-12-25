- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры16:00
- Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами15:41
- В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции14:35
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым13:58
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе13:30
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами
Автомобили, которые въезжают на территорию Украины из Литвы и стран Европейского Союза, должны растамаживаться на общих основаниях. Так считает премьер-министр Украины В.Гройсман.
По мнению премьера, закон должен быть одинаковым для всех и не должно быть никого особенного транспорта с какими-то определенными номерами.
Должна быть единая система растаможки по всей стране. Если же автомобилисты считают ставки по растаможке завышенными, то об этом стоит поговорить.
Также глава правительства во время пресс-конференции заявил, что профильный комитет парламента ведет работы относительно решения данной проблемы.
Известно, что на автомобилях, которые никем не регистрируются, довольно часто совершаются определенные преступление.
Это, как известно, ненормально, считает глава правительства.
Никто не хочет ни в чем обвинять автомобилистов, но нужно понимать, что следует искать оптимальное решение. Именно так считает В.Гройсман.
Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
- Роман Доник: Я боюсь, что после ряда провокаций, после спровоцированного начала бойни, под видом сохранения порядка будет проведен государственный переворот
- Забудут дорогу в оккупированный Луганск: озвучен громкий прогноз по "ЛНР" и ультиматум, который получила свита сбежавшего в Россию Игоря Плотницкого
- В Донецкой области возникли проблемы с мобильной связью
- "Украину ждет военный переворот", - спикер "Правого сектора"
- В Луганске к зданию ОГА, где забаррикадировался Плотницкий, подогнали еще БТРы
- Захарченко подловили на лжи. На самом деле он активно участвовал в свержении Плотницкого. ВИДЕО
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Боевики снова устроили провокацию в районе КПВВ "Марьинка"13:15
- Сепаратисты «ДНР» из «Градов» уничтожают целые поселки Донбасса: опубликовано видео из Новолуганского о зверствах террористов — кадры12:20
- Могут свернуть "ДНР": политолог назвал главную интригу выборов в России12:00
- Захарченко рассказал об обмене пленными11:20
- Боевики нанесли урон военным на Донбассе10:20
- Как получить наследство на неподконтрольной территории Донбасса08:45
- Командиров боевиков ОРДО наказали22:05
- Переселенцам предлагают давать деньги на жилье21:51
- Хищные животные атакуют мариупольскую Сартану16:20
- Биометрика для россиян: выяснились все подробности процедуры16:00
- Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами15:41
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Глава МИД России призвал США и КНДР к переговорам15:07
- Десять лет тюрьмы из-за вонючих носков: россияне не перестают удивлять (ВИДЕО)14:49
- В Харькове подорвали машину бывшего начальника областной Нацполиции14:35
- Самый масштабный обмен пленными: Геращенко назвала главные трудности переговоров14:15
- Выборы в РФ: ОБСЕ и Европа отказались направить наблюдателей в Крым13:58
- Запрещенный в Украине артист купил квартиру в Одессе13:30
- Ученые впервые засняли одно из самых редких животных15:20
- Как научиться испытывать бодрость по утрам: 7 правил10:48
- Нумерологический гороскоп на 2018 год09:17
- В Украине запретили популярное лекарство от переедания09:00
- Волос растет в ухе? Это предупреждающий знак08:15
- Как привлечь деньги и удачу в новогоднюю ночь08:00
- Древнейшие мумии могут исчезнуть: названа причина07:45
- Гадания на Новый год 2018: как узнать все о будущем, любви и богатстве22:35
- Лучшие народные средства от боли в горле18:28
- Осторожно, можно умереть: каждый десятый медпрепарат подделка17:15
- Вот так сюрприз! Принят закон, который изменит жизнь всех женщин
- ДТП в Харькове: Зайцеву готовят к освобождению, стали известны детали
- Пропуск для пересечения линии разграничения на Донбассе: появились важные разъяснения
- Пришли отличные новости из зоны АТО на Луганщине
- Десантники из зоны АТО открыли огонь со всех стволов
- Названо "окно" для решения конфликта на Донбассе
- Новый главарь "ЛНР" проговорился и "спалил всю контору"
- Пенсионеры-переселенцы сталкиваются с массой проблем
- Военные пенсионеры получат прибавку 1,5 тысячи гривен – Гройсман
- Нужна ли флюорография для прохода КПВВ?