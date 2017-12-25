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Местные выборы в Украине закончились 12 уголовными производствами
Правоохранителям поступили 73 сообщения о нарушениях на выборах в разных областях
При этом, как сообщили в пресс-службе МВД, полиция зарегистрировала 12 уголовных производств.
«Сегодня (24 декабря, — ред.) на территории 17 регионов страны состоялись первые местные выборы в объединенные территориальные общины. Сейчас участки закрыты. По состоянию на 21.00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств», – говорится в сообщении ведомства.
В частности, по статье подкуп избирателя правоохранители открыли по одному делу в Николаевской, Запорожской и Ивано-Франковской областях, по три − в Черниговской и Полтавской областях.
Также в Черкасской и Полтавской областях открыто по одному уголовному производству за фальсификацию избирательных документов.
Отмечается, что фактов нарушения общественного порядка во время избирательного процесса зафиксировано не было. Дополнительная проверка продолжается по 57 сообщениям.
Напомним, 24 декабря в 51 объединенной территориальной общине прошли первые выборы.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, выборы
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