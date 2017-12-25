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На украинских дорогах установят коридоры для диких животных

25.12.2017 09:30
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На украинских дорогах установят коридоры для диких животных

Всемирный природный фонд собирается строить на украинских дорогах коридоры для диких зверей. 

Над разработкой таких мостов уже работают специалисты в области экологии и участники международного проекта Transgreen. 

Финансовую поддержку проекта осуществляют фонды ЕС и Дунайская иррациональная программа, которая дружественна к окружающей среде. С помощью специальных коридоров можно будет сохранить популяцию диких животных в Украине.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, животные, дороги
 
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