На украинских дорогах установят коридоры для диких животных

25.12.2017 09:30

Всемирный природный фонд собирается строить на украинских дорогах коридоры для диких зверей.



Над разработкой таких мостов уже работают специалисты в области экологии и участники международного проекта Transgreen.



Финансовую поддержку проекта осуществляют фонды ЕС и Дунайская иррациональная программа, которая дружественна к окружающей среде. С помощью специальных коридоров можно будет сохранить популяцию диких животных в Украине.





