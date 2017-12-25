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Неосторожное курение убило мужчину и женщину в Лисичанске

25.12.2017 17:20
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Сообщение о пожаре в жилом доме в Лисичанске поступило 24 декабря в 14:34 в Службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Во время тушения пожара и разбора конструкций пожарными были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 50-летней женщины без признаков жизни.
Пожар был локализован в 15:09 и ликвидирован в 16:14. К ликвидации были привлечены 6 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.
Источник: http://www.ostro.org 


Теги: Донбасс, Лисичанск, курение, трагедия
 
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