Неосторожное курение убило мужчину и женщину в Лисичанске

25.12.2017 17:20

Сообщение о пожаре в жилом доме в Лисичанске поступило 24 декабря в 14:34 в Службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.





Во время тушения пожара и разбора конструкций пожарными были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 50-летней женщины без признаков жизни.

Пожар был локализован в 15:09 и ликвидирован в 16:14. К ликвидации были привлечены 6 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.