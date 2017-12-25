НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском

25.12.2017 18:33

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, в темное время суток не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

На Луганском направлении враг около двух часов вел беспощадный огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Крымского и выпустил в общей сложности до 40 мин.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.

Источник: http://lugradar.net