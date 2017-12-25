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НВФ выпустили около 40 мин по позициям сил АТО в Крымском
25.12.2017 18:33
Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска, в темное время суток не прекратили обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.
На Луганском направлении враг около двух часов вел беспощадный огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников вокруг Крымского и выпустил в общей сложности до 40 мин.
Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и придерживаются Минских договоренностей.
Источник: http://lugradar.net
Теги: Донбасс, война, мина, перемирие, АТО
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